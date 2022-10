Tram final de la Festa de la Gent Gran de la Seu d’Urgell

La Festa de la Gent Gran de la Seu d’Urgell ja arriba a la seva recta final. Aquest dissabte, el més destacat serà la recuperació del Ball Cerdà Intergeneracional, una activitat que s’havia hagut d’aturar des de l’inici de la pandèmia. La cita serà a les 12 del migdia a la plaça de les Monges. Més tard, a les 5 de la tarda, Pilar Aláez oferirà la visita guiada ‘Les muralles de la ciutat d’Urgell’, en col·laboració amb l’Espai Ermengol.

La festa es completarà diumenge. El dia començarà a les 10 del matí amb un concert de Veus de la Seu, a la Llar de Sant Josep. I a les 11, al mateix indret, hi actuarà la Coral Signum. A les 12 del migdia tindrà lloc l’acte institucional, a la Sala de Sant Domènec, amb la salutació de l’alcalde, Francesc Viaplana, i la regidora de la Gent Gran, Marian Lamolla, seguida de música tradicional del Pirineu amb l’Orquestrina Trama. Finalment, des de les 2 del migdia hi haurà el dinar popular a la Pista Polivalent, seguit del ball amb el Duo Bugatti des de 2/4 de 5 de la tarda. A la mitja part del ball es repartirà berenar per als assistents.