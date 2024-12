Carla Mijares, fora a la segona mànega de l’eslàlom de Copa d’Europa d’Ahrntal

Carla Mijares amb Josh Alayrach, a Ahrntal. Foto: FAE

Aquest dijous s’ha disputat la primera cursa de la Copa d’Europa d’eslàlom a Ahrntal (Itàlia), amb Carla Mijares en competició, però l’andorrana no ha completat la segona mànega. L’esquiadora del Principat corria avui amb el dorsal 46. A la primera mànega, una errada a meitat de l’últim mur li feia perdre el ritme i velocitat per a acabar 42a amb +2.49. A la segona mànega l’andorrana ha quedat fora a la part del traçat i no ha pogut continuar. Divendres nova oportunitat amb un segon eslàlom de Copa d’Europa, també a Ahrntal.

Josh Alayrach, responsable tècnic de l’equip nacional femení: “Ha sigut una llàstima a la primera mànega, perquè el parcial del mig que és el més important i el més llarg estava dins de les 30, estava la 21. Llàstima que a les últimes portes es deixa fer una mica massa i perd molta velocitat per a l’últim tram. Ha sigut una llàstima perquè volíem treure una lectura positiva després de la segona i no ha pogut ser perquè ha afrontat de forma diferent la mànega, intentant fer el que estem treballant, però li ha pogut el traçat i s’ha deixat fer una mica. Llàstima no poder construir per a demà perquè estem en un punt de forma molt positiu, però no acabem de rematar i això deixa un sabor agredolç que ens mata. Però hem de continuar picant pedra i no ens rendirem”.