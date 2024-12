S’aproven els calendaris de vacances escolars per als propers cursos 2025-2026 i 2026-2027

Una escola del país (SFGA)

El Govern ha aprovat el decret dels calendaris de dies festius i vacances escolars per als cursos 2025-2026 i 2026-2027 per a totes les escoles del país. Així, l’alternança dels períodes lectius i de descans es determinen en funció dels ritmes biològics dels alumnes i de l’organització pedagògica. També es tenen en compte aspectes de la realitat socioeconòmica d’Andorra, com les previsions d’afluència turística i de trànsit en dies concrets.

El calendari s’ha treballat des del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats amb els representants dels tres sistemes educatius amb la finalitat de recollir el màxim de suggeriments i queda estipulat de la següent manera:





Curs escolar 2025-2026

Inici del curs escolar: dimarts 9 de setembre de 2025

Vacances de Tots Sants: del dilluns 27 d’octubre al divendres 31 d’octubre de 2025 (ambdues dates incloses)

Festa de la Puríssima: dilluns 8 de desembre de 2025

Vacances de Nadal: del dilluns 22 de desembre de 2025 al dimarts 6 de gener de 2026 (ambdues dates incloses)

Vacances de Carnaval: del dilluns 16 de febrer al divendres 20 de febrer de 2026 (ambdues dates incloses)

Vacances de Pasqua: del dilluns 30 de març al divendres 10 d’abril de 2026 (ambdues dates incloses)

Festa del Treball: divendres 1 de maig de 2026

Vacances de Pentecosta: del dilluns 25 de maig al divendres 29 de maig de 2026

Acabament del curs per a tots els centres escolars: divendres 3 de juliol de 2026





Del dilluns 29 de juny al divendres 3 de juliol de 2026, els centres de segona ensenyança, batxillerat i formació professional, amb l’autorització prèvia del responsable del sistema educatiu del qual depenen, podran organitzar l’horari dels alumnes d’acord amb les especificitats acadèmiques: avaluacions, atenció directa i individualitzada de l’alumnat.

Cada escola compta, a més, amb el dia festiu de la parròquia. En cas que aquest dia s’escaigui en un dia festiu, no es pot recuperar.





A banda, s’habiliten dies en jornada intensiva als centres de segona ensenyança, batxillerat i formació professional:

Dijous, 11 de setembre de 2025

Divendres, 12 de setembre de 2025

Divendres, 5 de desembre de 2025





Curs escolar 2026-2027

Inici del curs escolar: dimecres 9 de setembre de 2026

Vacances de Tots Sants: del dilluns 26 d’octubre al divendres 30 d’octubre de 2026 (ambdues dates incloses)

Festa de la Puríssima: dimarts 8 de desembre de 2026

Vacances de Nadal: del dimecres 23 de desembre de 2026 al dimecres 6 de gener de 2027 (ambdues dates incloses)

Vacances de Carnaval: del dilluns 8 de febrer al divendres 12 de febrer de 2027 (ambdues dates incloses)

Vacances de Pasqua: del dilluns 22 de març al divendres 2 d’abril de 2027 (ambdues dates incloses)

Vacances de Pentecosta: del dilluns 17 de maig al divendres 21 de maig de 2027 (ambdues dates incloses)

Acabament del curs per a tots els centres escolars: divendres 2 de juliol de 2027





Del dilluns 28 de juny al divendres 2 de juliol de 2027, els centres de segona ensenyança, batxillerat i formació professional, amb l’autorització prèvia del responsable del sistema educatiu del qual depenen, podran organitzar l’horari dels alumnes d’acord amb les especificitats acadèmiques: avaluacions, atenció directa i individualitzada de l’alumnat.

Cada escola compta, a més, amb el dia festiu de la parròquia. En cas que aquest dia s’escaigui en un dia festiu, no es pot recuperar.





A banda, s’habiliten dies en jornada intensiva als centres de segona ensenyança, batxillerat i formació professional:

Divendres, 11 de setembre de 2026

Dilluns, 12 d’octubre de 2026

Dilluns, 7 de desembre de 2026