Càritas Andorrana continua donant servei als seus usuaris però a conseqüència de la situació generada pel Covid-19 ha modificat els mecanismes de cobertura dels serveis del Rober i del Banc d’Aliments. També canvia l’horari d’atenció al públic que a partir d’avui serà, de 9h a 17h. Per evitar riscs d’infecció entre els usuaris, treballadors i proveïdors, es continuarà prioritzant l’atenció a través dels telèfons : 806 111 i 339 815 i de l’adreça electrònica caritas.andorra@andorra.ad.

Cal remarcar que des de l’inici d’aquesta situació provocada pel COVID-19, Càritas Andorrana ha continuat donant servei a les persones i famílies amb necessitats, adaptant l’activitat a les mesures de prevenció i les recomanacions de les autoritats sanitàries i del Govern d’Andorra. Per evitar la mobilitat dels usuaris i la transmissió a través de la roba que es deixa als contenidors, tant el Banc d’Aliments com el Rober limiten els seus serveis, però la cobertura d’aquestes necessitats es gestiona a través d’altres mecanismes, com l’entrega de vals de compra d’aliments per diferents centres comercials i el lliurament de roba a famílies que ho necessitin. Des de Càritas es demana que no es deixi roba als contenidors.

Càritas es va posar a disposició del Govern d’Andorra des del principi de la crisi del coronavirus per a tot allò en què l’entitat pogués ajudar. Així, Càritas està en coordinació amb els tècnics del Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut per tal d’optimitzar els recursos, evitar duplicitats i arribar a tota la població en situació de necessitat.

A més, Càritas Andorrana també ha donat resposta a les demandes específiques produïdes per aquesta situació i ofereix les solucions personalitzades per cada cas aprofitant els recursos existents i en funcionament, sempre intentant minimitzar el risc de contagi i coordinant les accions, principalment amb el Govern d’Andorra.

Des de Càritas Andorrana, també es vol destacar la col·laboració que es duu a terme entre les entitats i ONGs del país per a complementar serveis i unificar esforços, canalitzant la solidaritat de la societat andorrana, que ja està donant el seu suport per “ajudar-nos a ajudar” davant aquesta pandèmia. En aquest sentit, des de Càritas s’anima a tota la societat andorrana a fer aportacions al Fons de Solidaritat, promogut pel Govern d’Andorra, per a fer front a les necessitats derivades de la lluita contra el Covid-19.