Fins a 24 pacients han rebut l’alta hospitalària, i 10 es consideren curats, després de passar la infecció per coronavirus, segons ha informat el ministre de Salut Joan Martínez Benazet, durant la compareixença que ofereix diàriament per fer el punt de l’emergència sanitària. A la vegada, ha informat de dues noves defuncions, que eleven a 10 els òbits per Covid-19.

Martínez Benazet ha explicat que la 9 dels exitus són de gent gran, de més de 80 anys, i que un era una persona d’edat mitjana, i ha expressat les condolències, en nom seu i del Govern a les famílies.

El titular de Salut també ha informat que hi ha 12 pacients a la unitat de cures intensives, 11 dels quals amb ventilació mecànica i un que no la requereix i que podria passar a planta properament.

Mantenir l’esforç “aquesta setmana i la que ve”

Martínez Benazet ha exposat que es manté una progressió aritmètica dels contagis, és a dir, que la corba es va aplanant, i que els contagis es donen especialment en els col·lectius que estan més en contacte amb la malaltia, com són els professionals sanitaris i membres de cossos especials com Policia i Bombers. Així, el punt més alt de corba podria ser relativament proper.

De totes maneres, el ministre de Salut ha manifestat que “no ens podem relaxar” i ha demanat fer un esforç i mantenir les mesures de contenció i el confinament “aquesta setmana i la que ve”. Encara que es podria allargar més, ja que la Covid-19 és “una malaltia nova” que no se sap com pot evolucionar.

Ajudaran a decidir la relaxació d’algunes de les mesures els resultats que s’obtinguin del projecte per avaluar el grau d’immunització de la població que el Govern ha d’aprovar avui mateix en Consell de Ministres. Segons ha avançat Martínez Benazet, es farà el test a la població per determinar si s’han generat anticossos -i per tant passat la malaltia- de forma massiva seguint uns protocols. “L’objectiu és analitzar tota la població”, ha dit el titular de Salut, però cal veure com es farà la prova i per quins sectors es començarà.