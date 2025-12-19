Carla Mijares, 23a a la Copa d’Europa d’Ahrntal

A Ahrntal s’ha disputat, aquest divendres, la primera de les dues cita de la Copa d’Europa d’eslàlom, amb les esquiadores del Principat, Carla Mijares i Íria Medina. Pel que fa a Mijares ha aconseguit la 23a posició, repetint el resultat que va obtenir en l’anterior Copa d’Europa a Mayrhofen. Medina no ha pogut completar la primera mànega.
Així, Carla Mijares ha tret avui l’arpa per a lluitar una cursa en què cometia algunes errades però aconseguia refer-se. L’andorrana ha acabat amb un temps total de 1.30.99, a 1.49 de la guanyadora, la suïssa Aline Hoepli, que s’ha imposat amb 1.29.50.
A la primera mànega, Mijares ha estat 29a -inicialment 30ª, però hi ha hagut una desqualificació posterior- i ha aconseguit entrar en la inversió, sortint amb el dorsal 47. L’esquiadora feia un crono de 45.56 a aquesta primera mànega, amb +1.96, i deixava tot obert per la segona. En aquesta primera mànega, Íria Medina, que sortia amb molta decisió i que sortia amb el dorsal 92, no ha pogut completar la baixada.
A la segona mànega, Carla Mijares ha sortit novament a lluitar una pista que, fins el moment, se li havia resistit i on mai havia pogut acabar les dues mànegues. Aquest divendres, però, a la segona ha fet l’11è temps de mànega i amb +0.70 en aquesta baixada ha aconseguit, finalment, la 23a posició.
Amb aquest resultat, Mijares es troba 25a a la general de la Copa d’Europa d’eslàlom, amb 16 punts.
Dissabte, nova oportunitat per a les dues esquiadores andorranes per a lluitar per a estar entre les millors. La primera mànega serà a les 10.00h, i la segona a les 13.00h.
Carla Mijares, esquiadora: “Com cada dia, estem construint. De tot se n’aprèn, segueixo buscant aquesta regularitat i trobar la meva solidesa. Em quedo que amb un esquí constant estic a prop i ara amb moltes ganes de córrer demà i polir el que avui no ha acabat de sortir. Al final tot té la seva part positiva, i dintre dels errors estic contenta perquè els lluito i estic a baix, cosa que fins ara em costava més. Aquesta pista la portava fent uns quants anys i fins ara no havia fet dos mànegues a baix”.