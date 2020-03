El concert que el pianista Lang Lang havia d’oferir el proper diumenge 29 de març en el marc de la Temporada Andorra la Vella ha quedat cancel·lat. Després de valorar tots els factors, i davant de les mesures adoptades a tot el país, l’organització i l’artista han anul·lat l’actuació. Amb aquesta decisió, i després de cancel·lar fa uns dies el concert de l’Academy St Martin in the Fields, la Temporada d’Andorra la Vella 2020 es dona per finalitzada.

Devolució de les entrades

L’import de les entrades serà retornat en la seva totalitat a les persones que havien adquirit localitats pel concert de Lang Lang. Les persones que hagin fet la compra per internet rebran la devolució de l’import automàticament en els propers dies.

Qui hagi adquirit les entrades als punts de venda presencials (Oficina de Turisme i Centre Cultural La Llacuna) rebrà un correu per tornar les entrades als mateixos punts de venda un cop les mesures adoptades per prevenir la COVID-19 s’hagin retirat i la situació de mobilitat s’hagi normalitzat.