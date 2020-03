Les darreres setmanes els diferents serveis del Comú d’Encamp han estat treballant per enllestir els dos nous aparcaments comunals horitzontals amb barrera del Prat del Baró, al costat de l’edifici de l’antic Telecabina, i el del Torrent Estret, a la zona d’Hort de Godí.



Tot i que encara no estan enllestits, en faltar els dispositius de control d’entrada i sortida, queden oberts al públic i estaran disponibles per a tothom que els vulgui utilitzar a partir d’aquest dimarts, i mentre durin les mesures extraordinàries a les quals estem sotmesos aquests dies.

El Comú d’Encamp ha aprofitat el comunicat per recordar als ciutadans que es quedin a casa sempre que sigui possible,