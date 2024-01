Cadena Pirenaica estrena, a Andorra, el documental sobre els aiguats de 1982 ‘I les fonts van parlar’

Cadena Pirenaica estrena aquest dimarts, 16 de gener, el documental ‘I les fonts van parlar’ dedicat als aiguats de 1982 al Principat d’Andorra. Es tracta d’una recreació fidel de les 48 hores més tràgiques i inesperades d’aquell fenomen natural i el seu impacte humà i material a través de sis testimonis que ho van viure en carn pròpia. La projecció del film es farà per primera vegada a Andorra als Cinemes Illa Carlemany a partir de les 20:15 hores en un acte obert al públic, però amb aforament limitat.

El documental se centra en sis històries que van tenir lloc a Martinet, el Pont de Bar, Montferrer, Oliana, la Seu d’Urgell i Andorra, que s’han escollit per la seva singularitat i que permeten traslladar l’espectador als dies 7 i 8 de novembre de 1982.

El projecte és el resultat d’un any de recerca de fonts orals i documentals, entrevistes, filmacions i muntatge. Més de 50 actors professionals i voluntaris han participat del rodatge en localitzacions actuals i als estudis de Pirineus TV, que s’han convertit en escenaris de fa 40 anys gràcies al tractament digital d’imatges originals i als efectes especials, amb una postproducció audiovisual en 4K i música composta ad hoc.

Les places per al dia de l’estrena estan limitades a l’aforament de l’equipament. Entre els assistents hi haurà testimonis entrevistats, actors i actrius participants, col·laboradors i col·laboradores i diferents càrrecs públics i autoritats. El dijous dia 18, s’estrenarà per al públic en general amb entrada a preu reduït de 4 euros.

El projecte ha estat produït per Cadena Pirenaica a través de la televisió local Pirineus TV i el suport de la Diputació de Lleida i l’Institut d’Estudis Ilerdencs. També han col·laborat directament en els rodatges la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, 16/9 Produccions, Endesa i el Club de Vehicles Clàssics Alt Urgell.

Tota la informació del projecte es pot trobar a la web www.1982.cat.