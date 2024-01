Patricia Silvestre jura el càrrec de fiscal adjunta de primer grau

Patricia Silvestre jurant el càrrec davant del president del Consell Superior de la Justícia, Josep Maria Rossell (CSJ)

Aquest dimarts, 16 de gener, Patricia Silvestre, ha jurat el càrrec de fiscal adjunta de primer grau. L’acte de jurament davant del Consell Superior de la Justícia, previ a la presa de possessió del càrrec, ha comptat – com és habitual- amb l’assistència de destacades autoritats del país.

Patricia Silvestre Gracia és Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, Màster en Dret en l’empresa i els negocis i postgrau en dret andorrà. El setembre del 2019 va començar com a Secretària Judicial a la Batllia i des del gener de 2023 ha exercit com a Fiscal adjunta en pràctiques. Anteriorment havia exercit l’advocacia en un bufet del país, sent la seva especialitat el dret mercantil, financer i bancari.