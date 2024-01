Dia internacional de la croqueta: Les d’ibèric, les preferides

Unes croquetes (freepik)

La botiga online de croquetes gourmet, Croquetasricas.com, celebra el Dia internacional de la croqueta, parlant sobre aquest dia i, per això, ha compartit els resultats del seu estudi anual de demanda de croquetes. A més, ofereix dos trucs perquè no es trenquin les croquetes en fregir-les.

Cada any, el 16 de gener es converteix en una data emblemàtica per als amants de la gastronomia, ja que celebra el Dia mundial de la croqueta, una menja que ha conquerit els cors de nens, joves, adults i grans per igual.

En aquest context, és probable que emergeixin diverses rutes de croquetes als bars i restaurants de ciutats i pobles, oferint als comensals l’oportunitat de gaudir d’aquesta deliciosa especialitat culinària.





Sabors més demandats de croquetes el 2023

1.- Pernil ibèric (64,9%)

2.- Bolets (11,1%)

3.- Peix (7,2%)

4.- Formatge (4,4%)

5.- Carn (4,1%)

6.- Marisc (3,7%)

7.- Verdures (2,8%)

8.- Altres varietats (1,8%)

Les croquetes de pernil ibèric han estat de nou les que més demana la gent a bars, restaurants o que compra per consum a casa. Van suposar gairebé el 65% del consum a Espanya.

En segon lloc, hi ha les croquetes de bolets (11,1%). Normalment de ceps o xampinyons, una varietat que des de fa anys figura al top 3 entre els gustos nacionals.

I, tancant el podi, se segueix mantenint igual que el 2022, les croquetes de peix (7,2%), sent el bacallà, el peix més utilitzat.

Entre la resta de sabors que entren dins de les que més agraden entre els croqueters s’hi poden incloure les de formatge, carn (pollastre, cuit, carn, etc.) o marisc (gambes, calamarsets, etc).

Un apunt important és que les croquetes 100% vegetals (sense ingredients d’origen animal) també n’estan augmentant el consum d’any a any. De fet, el 43% dels consumidors compra aliments vegans almenys un cop per setmana cosa que el 2018 només era el 10%, per exemple.





Dos Trucs per a fregir croquetes sense que es trenquin

Quan s’han de fregir unes croquetes en una paella o fregidora, és imprescindible, a més de posar-hi abundant oli, que estigui molt calent (entre 180-190ºC). La temperatura és molt important.

No ficar moltes croquetes alhora per a fregir, han de tenir espai entre si i no estar amuntegades. S’ha de recordar que si es fiquen les croquetes directament congelades, i moltes alhora, baixa la temperatura de l’oli.