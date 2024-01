Brillant inici de les AndbankGSeries 2024 al Circuit Andorra

G1 Final A SBS de les AndbankGSeries 2024 (FotoEsport)

Les AndbankGSeries 2024 van començar donant un excel·lent espectacle, aquest cap de setmana, a la pista del Circuit Andorra – Pas de la Casa, que van seguir en directe un bon nombre d’aficionats que es van concentrar a les “graderies naturals” de la instal·lació.

Pel que fa als protagonistes directes de l’esdeveniment, els pilots, moltes cares conegudes entre els Side by Side (SBS) i els ICE Gladiators (IG) i una graella 100% nova a la Clio ICE Trophy (2RM). Així doncs, José Roger va ser el vencedor entre els buggies i Cristian España va ser el doble guanyador entre els motoristes, mentre que el pilot turc Volikan Isik va vèncer entre els que van competir al volant d’un R/Clio Rally5.





Climatologia favorable per als presents al Port d’Envalira, però no tant per als organitzadors

El traçat més conegut del Circuit Andorra – Pas de la Casa va ser el primer escenari a què es van enfrontar els pilots de les respectives categories que disputen les AndbankGSeries 2024.

Fa unes setmanes parlant amb Marc Gutierrez “Guti” (responsable de l’equip de pista del Circuit Andorra) mostrava la seva preocupació pel poc fred que feia al Port d’Envalira i la dificultat que tenien per a mantenir la pista en les condicions que permetin l’activitat habitual. Aquest era el comentari: “Estem intentant mantenir l’activitat de sempre amb menys de 10 cm de gel i en algunes zones ja es veu l’asfalt. Som optimistes, esperem que la “meteo” farà un gir i a partir del mes de gener tot serà més fàcil”.

“Guti” ho va encertar, sobretot que les baixes temperatures han arribat als 2400 metres, però la nevada no ha estat tan generosa. La situació ha millorat, però no al 100%: “Sens dubte, aquests darrers dies hem pogut treballar a la pista pràcticament les 24 hores del dia i, això es nota tant al gel acumulat com a la seguretat de la pista. De tota manera, el traçat és molt ample i algunes zones del circuit s’han protegit durant les mànegues qualificatives”.

Cal destacar l’aplaudiment que han dedicat els pilots i els acompanyants a l’equip de pista del Circuit Andorra abans del lliurament de trofeus. Sens dubte, un reconeixement a la feina feta.





Clio ICE Trophy (2RM) – Incertesa fins al final

Amb 16 pilots inscrits, que no havien competit a la pista gelada del Port d’Envalira, es feia difícil preveure com es desenvoluparia el primer meeting d’aquesta categoria. A les mànegues qualificatives van ser els pilots del Team Puzzle Motorsport els que van prendre avantatge, sent Volikan Isik (Clio #14) el millor posicionat seguit de l’espanyol Daniel del Villar (Clio #13).

A les finals es decidiria el vencedor i semblava que estaria entre els esmentats, però aquestes finals van tenir un desenvolupament inesperat. Els vencedors van ser Charlie Freard (Clio #77) a la final A i Alberto Otero (Clio ·13) a la final B. Amb els 25 punts acumulats pel seu triomf, Otero va passar a ocupar la segona plaça de la G1, Freard la tercera, mentre que Isik va poder conservar el primer lloc, per 2 punts de diferència.

Josep M. Ferrer, responsable d’Alpine Racing i principal impulsor del Clio ICE Trophy, a l’entrega de premis dels vencedors de 2023 es va acomiadar donant l’enhorabona als vencedors i amb el desig de tornar el 2024. El desig s’ha complert i la tercera edició de la marca francesa és una realitat. Per a aquesta edició Ferrer va comentar alguna novetat: “Molt content de tornar a ser al Circuit Andorra amb els Clio Rally5. En aquesta edició, a banda dels trofeus als guanyadors de cadascun dels meetings, el guanyador absolut s’emportarà un premi ofert per Michelin, així com la inscripció per a una temporada completa en un dels Trofeus Clio en ral·lis”. O sigui, una motivació extra per als participants al Clio ICE Trophy 2024.





Side by Side. José Roger i Joan Lascorz un espectacular duel per a començar el certamen

José Roger (Canam #1), campió 2023 de la categoria, Joan Lascorz (Canam #17), gran protagonista del final de la temporada passada, van tornar a demostrar que estan en plena forma i segueixen estant en condicions de lluitar pel triomf a les AndbankGSeries 2024.

A la mànega qualificativa, Roger (51”815), que va ser l’únic a baixar dels 52”, i Lascorz (52”085) van ocupar la primera i segona plaça respectivament, amb una diferència inferior a les tres dècimes. D’aquesta manera, les finals dictarien sentència. En aquestes finals, en concret a la B, Jesús Cucharrera (Canam #1) va superar Lascorz i va posar en safata el triomf al seu company d’equip, Roger, que no va tenir dificultats per a superar Aleix Teixidor (Canam #21), a la final A.

Així doncs, van pujar al primer podi SBS de la temporada: José Roger (1r), Joan Lascorz (2n) i Aleix Teixidor (3r).





ICE Gladiators. Cristian Espanya, guanyador. Marc Font, campió 2023 absent

L’experimentat pilot de la FMA, Cristian España (Beta), va ser el doble vencedor de les curses inicials dels ICE Gladiators.

Cristian va vèncer a la primera després d’una espectacular lluita amb Blai Trias que pilotava l’única moto elèctrica de la graella. El frec a frec va durar fins a la meitat de la carrera (6 voltes) moment en què el pilot andorrà va agafar una lleugera distància que va saber administrar fins a creuar la línia d’arribada. Xavi España, que va estar a punt de sorprendre Trias, es va situar en el tercer lloc d’aquesta carrera inicial.

A la segona, el triomf va estar entre els germans España que van completar les 10 voltes del recorregut separats per tan sols mig segon. Un altre excampió de l’especialitat, Maxime Emery, va acabar a la tercera posició, però a gairebé 10” del guanyador.

Marc Font no va poder començar la defensa del títol aconseguit la temporada passada. El motiu? La coincidència de dates en dos calendaris de dues especialitats diferents. Les AndbankGSeries i el Campionat d’Espanya de Hard Enduro.

Així doncs, el pilot de la FMA s’ha vist en la tessitura d’haver d’escollir i, molt a desgrat seu, es va decidir per l’especialitat en la que competeix durant tota la temporada. Aquestes eren les seves paraules: “Ha estat una sorpresa desagradable, per a mi l’ICE Gladiators era el campionat de casa i a més servia de posada a punt per a iniciar la temporada “regular” en plena forma. Aquest 2024 hem hagut de variar la pretemporada, em coincideixen les dues primeres proves del Campionat d’Espanya de Hard Enduro amb la G1 i la G4. Una llàstima! però la situació és la que és.”

L’inici de la sisena temporada en què Alex Bercianos (Director del Circuit Andorra – Pas de la Casa) és el responsable de les GSeries, s’ha desenvolupat amb excel·lents sensacions. Sens dubte, la satisfacció del treball realitzat estava reflectit a la cara de l’Alex, aquestes eren les seves paraules en finalitzar la G1 de les AndbankGSeries 2024: “Quan els motors es van començar a sentir pel Port d’Envalira, la sensació va ser que el treball de preparació feta durant els mesos anteriors tenia la recompensa desitjada i que els pilots inscrits a les GSeries, en aquesta ocasió amb el principal patrocini d’Andbank, podien començar a disputar les primeres curses de la temporada”. A continuació posava èmfasi: “Pel que fa als habituals, que un any més han vingut a les nostres instal·lacions, han valorat de manera molt positiva els canvis tant a nivell d’espai per a treballar al pàdoc com al traçat de la pista. També comentaris positius per a la possibilitat d’avituallar-se sense sortir del circuit. Continuem treballant”

El proper dissabte (dia 20) es disputarà al segon meeting (G2) de les AndbankGSeries. Els organitzadors de l’esdeveniment treballaran perquè els pilots puguin gaudir d’un traçat diferent del d’aquest diumenge.