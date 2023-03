ACCIÓ promourà la mobilitat sostenible amb el tramvia i l’ampliació de les línies nacionals de bus

Judith Pallarés, d’ACCIÓ, a favor del transport públic segregat (ACCIÓ)

“La mobilitat serà sostenible o no serà. Per això, des d’ACCIÓ potenciarem decididament mitjans de transport amb l’alta capacitat de passatgers i que alhora puguin circular de forma segregada”. La cap de llista d’ACCIÓ, Judith Pallarés, ha afirmat que “la mobilitat al país és molt complexa, cada cop tenim més vehicles i això no és gens sostenible”. De fet, Pallarés ha alertat que “actualment si tots els pisos construïts estiguessin ocupats, ja no ens podríem moure pel país”.

Davant d’aquesta situació, la proposta d’ACCIÓ en mobilitat sostenible passa per treure cotxes de les carreteres i carrers del país i això només es pot aconseguir amb sistemes de transport fiables i amb alta capacitat de passatgers. En aquest cas, l’opció que més s’adequa a l’orografia andorrana és el tramvia que amb poca ocupació del territori pot transportar milers de persones per hora.

Una altra de les opcions, més immediata, és l’ampliació de les línies de bus nacionals per a donar resposta al creixement continuat de la població i dels desplaçaments diaris. En aquest àmbit, ACCIÓ mantindrà la gratuïtat del transport públic per a incentivar-ne el seu ús. Per útlim, i a llarg termini, des d’ACCIÓ es continuarà avançant amb els països veïns en l’arribada del ferrocarril a Andorra, tant des del vessant espanyol, a través de la Cerdanya i l’Alt Urgell, com des del vessant francès a través de l’Ospitalet.





ACCIÓ + Independents La Massana potenciarà el Refugi del Comapedrosa amb importants millores perquè sigui un referent al país

“El parc natural del Comapedrosa és un dels béns més preuats que tenim a la parròquia i al país. Per això, cal adaptar les instal·lacions del Refugi del Comapedrosa perquè siguin dignes per als seus visitants i es pugui convertir en un referent dels refugis guardats al país”.

“Volem que les inversions que es destinen al Refugi del Comapedrosa siguin eficients i millorin el benestar dels seus usuaris” ha reclamat Josep Fusté, cap de llista d’ACCIÓ + Independents La Massana. De fet, Fusté ha lamentat que actualment les inversions que hi ha destinat Govern no han estat suficients per a millorar la situació del refugi “i algunes d’elles han estat estèrils, no han servit per a res”.