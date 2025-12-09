Detinguts quatre homes per haver-se agredit, un, utilitzant una barra de ferro i, un altre, un ganivet gran de cuina

La Policia va detenir, el passat cap de setmana, quatre homes veïns del Principat, de 27, 36, 39 i 40 anys com a presumptes autors de delictes contra la integritat física i moral. Els fets van tenir lloc la matinada de diumenge quan, en un primer moment, una patrulla va haver d’intervenir a Andorra la Vella perquè els quatre homes, coneguts entre ells, s’estaven barallant al carrer. Un d’ells va utilitzar una barra de ferro d’unes obres amb què va produir una ferida sagnant al rostre d’un dels altres implicats i va ser arrestat.
Posteriorment, els altres tres van protagonitzar un segon altercat quan dos d’ells es van presentar al domicili del tercer, hi van accedir sense permís i el van agredir causant-li lesions per les quals va haver de ser traslladat a l’hospital. Durant la baralla, aquest tercer hauria esgrimit un ganivet de cuina de grans dimensions. Tots tres van ser arrestats el mateix diumenge, dos dels quals, a més, com a presumptes autors de delictes contra la intimitat i la inviolabilitat de domicili.