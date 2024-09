Baró (PS) preguntarà per l’import dels crèdits tous executats

Pere Baró, conseller general socialdemòcrata (PS)

El conseller general del Partit Socialdemòcrata (PS), Pere Baró, ha entrat una pregunta oral a Sindicatura per a ser resposta pel Govern sobre els avals bancaris atorgats arran de la pandèmia del SARS-CoV 2, més coneguts com a crèdits tous. La resposta de l’Executiu hauria de produir-se en la propera sessió prevista per a aquest dijous, dia 19 de setembre.

“Vist les negatives del Govern i el Ministeri corresponent a publicar les empreses que han rebut aquests avals bancaris i que no s’ha respost a les reiterades demandes del Grup Parlamentari Socialdemòcrata”, Baró preguntarà a l’executiu per l’import total dels crèdits executats fins a data d’avui i els motius concrets.