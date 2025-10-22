Avís groc per vent i precipitacions aquest dijous

El Servei Meteorològic Nacional (SMN) ha emès un avís groc de cara a demà dijous, dia 23 d’octubre, davant l’arribada d’un front associat a la borrasca “Benjamin”. Aquest front -segons els pronòstics- està previst que pugui afectar una gran part del Principat d’Andorra comportant un augment del vent i també de les precipitacions.
Els efectes col·laterals de Benjamin provocaran un increment del vent d’oest, especialment a les zones en alçada i a les valls orientades d’oest a est. A més, es preveuen pluges des de primera hora del matí de dijous i un descens de les temperatures al migdia.