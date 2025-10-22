S’actualitza la normativa d’intercanvi automàtic d’informació fiscal per a mantenir l’alineació amb els estàndards internacionals

Per tal de consolidar la transparència fiscal i mantenir l’alineació amb els estàndards internacionals de l’Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmics (OCDE) i de la Unió Europea, el Consell de Ministres ha aprovat el Projecte de llei de modificació de la llei d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal. Amb la reforma, s’amplia el camp d’aplicació de l’acord d’intercanvi automàtic d’informació per a incloure els productes monetaris electrònics i els actius digitals. Així mateix, es reforcen els mecanismes de control i els requisits de diligència deguda.
El text també preveu ampliar el detall d’informació que hauran d’aportar les entitats obligades a facilitar les dades: com és el nombre de titulars del compte quan es tracta de comptes conjunts, i, qui són les persones que tenen controls sobre els comptes d’una entitat.
Aquesta proposta de reforma del marc legal es produeix dies després que Andorra hagi signat el Protocol d’esmena de l’Acord entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea relatiu a l’intercanvi automàtic d’informació sobre comptes financers per a millorar el compliment fiscal internacional.