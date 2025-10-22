Els acords sobre la mobilitat juvenil clouen la 37a Assemblea de la Regió Europa celebrada a Andorra

La 37a Assemblea de la Regió Europa (ARE) de l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia (APF) ha finalitzat aquest dimecres, a Andorra, després de dos dies de sessions de treball centrades en les crisis geopolítiques, l’impacte en l’economia i l’ocupació de la intel·ligència artificial i el paper dels joves en l’economia del futur. La gran afluència de delegacions (amb més d’un centenar de parlamentaris de 23 països diferents) i la bona entesa en els debats han permès que, per primer cop, s’hagi adoptat una proposta de resolució en ferm.
El president de la secció Andorra, Marc Magallon, ha explicat que “ha estat esmenada de forma constructiva” fins a arribar a un consens de totes les delegacions presents. En aquest sentit, s’ha acordat ampliar el projecte europeu Erasmus+ a tot l’espai francòfon, començant per la zona mediterrània i incloent-hi el nord d’Àfrica i el Pròxim Orient. Aquesta mesura es podria aplicar a partir de 2026, abans, però, s’haurà de presentar en l’Assemblea General de l’Agència Universitària de la Francofonia (AUF) que se celebrarà a Dakar (Senegal) a principis de novembre.
Magallon també ha assegurat que el balanç que es fa d’haver acollit l’Assemblea de la Regió Europa a Andorra és molt positiu i que ha estat “molt profitós per al país”. Pel que fa al retorn de les delegacions, ha remarcat que “marxen molt contents” amb l’acollida i el funcionament de l’esdeveniment.
Per la seva banda, la delegada de la Regió Europa, Anne Lambelin, ha destacat l’alt nivell dels ponents que han participat al llarg dels dos dies a Andorra i el fet d’haver tancat acords rellevants per al jovent francòfon, com és el cas de l’ús i l’aplicació de la intel·ligència artificial en determinats sectors i també la possibilitat d’implementar un programa que faciliti els intercanvis i la mobilitat juvenil entre els països membres de la Francofonia.
L’ARE s’ha estructurat en tres grans temes
La primera sessió, que va tenir lloc dimarts al matí, es va centrar en les crisis geopolítiques i comercials, i va comptar amb la intervenció del representant d’Andorra a la Comissió de Venècia, Pere Vilanova; la investigadora sènior en geopolítica i comerç de l’Institut Jacques Delors, Elvire Fabry; el president de MEDEF, Bastien Brunis i la directora de la DFEN, Florence Brillouin.
La segona sessió, que es va concentrar durant la tarda del dimarts, va tractar l’impacte de la IA en el creixement econòmic. Hi van intervenir l’economista de l’OCDE, Stijin Broecke; el coordinador de l’AR+I, Jordi Ascensi; la responsable de polítiques digitals, innovació, recerca i intel·ligència artificial de la Comissió Europea, Claudia de Sessa i el director adjunt d’Economia Sostenible i Inclusiva d’Expertise France, Ahcène Gheroufella.
La tercera sessió, celebrada aquest dimecres al matí, ha girat al voltant dels joves francòfons com a agents de canvi i catalitzadors de la innovació. En aquesta taula de treball ha participat el rector de la Universitat d’Andorra, Juli Minoves; el president i fundador d’INCO, Nicolas Hazard; el director adjunt d’Economia Sostenible i Inclusiva d’Expertise France, Ahcène Gheroufella i el director general de l’Alliance des Patronats Francophones.
Més de 80 alumnes segueixen les sessions de treball
El Consell General i la secció Andorra de l’APF han proposat als alumnes del Lycée i de batxillerat de l’Escola Andorrana de poder assistir a les sessions de treball. La mesura ha estat molt ben acollida pels centres i l’alumnat amb la participació de més de 80 estudiants al llarg de les dues jornades.