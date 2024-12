Avís groc per vent de cara a la tarda d’aquest dimarts

Mapa d’avís groc per vent (SMN)

El vent és un dels protagonistes dels darrers dies. Protecció Civil manté l’avís groc per aquest dimarts a la tarda i aconsella retirar objectes de balcons i terrasses per a evitar que caiguin. Entre les recomanacions emeses, també hi han les de tancar portes i finestres o bé reduir les sortides al carrer dels col·lectius més vulnerables, com ara la gent gran.

També es desaconsella evitar les sortides a la muntanya i les activitats a l’aire lliure. La cota de neu, a més, arribarà als 2.000 metres. El Servei Meteorològic Nacional (SMN) informa que, un cop superat el temporal de vent que s’allargarà encara tot el dimarts, el dia de Nadal es presenta més estable. Les pròximes hores s’esperen encara algunes febles nevades al nord del país.