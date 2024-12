Actes de Nadal a Coll de Nargó

Panoràmica del poble de Coll de Nargó (RàdioSeu)

Coll de Nargó, com molts municipis de l’Alt Urgell, també celebra la nit de Nadal i, en aquest cas, ho fa amb l’acte de l’Estirada de l’Olivera, que tindrà lloc a les 11 de la nit a la plaça del Raval. La trobada inclourà l’encesa d’una foguera i se servirà coca i moscatell. Prèviament, i com a Organyà, a la tarda -a 2/4 de 5- es farà la cagada del Tió.

Els actes de Coll de Nargó per aquestes dates també inclouen la Missa de Nadal (dimecres a 2/4 de 12 del migdia) i el Quinto de Sant Esteve organitzat per l’associació Turrais, dijous a les 7 de la tarda al Bar La Societat. I dissabte dia 28, a les 6 de la tarda el Patge Reial recollirà cartes per als Reis d’Orient a l’ermita de Sant Climent. Al mateix acte hi haurà una xocolatada servida per l’AFA de l’Escola Sant Climent. Per a cloure l’any, el diumenge 29 de desembre, hi haurà missa (11.30 h) i dimarts -darrera jornada de 2024- se celebrarà un Sopar de Final d’Any.