Autèntics Hotels Andorra: Quin model de turisme volem per al nostre país?

Aviat farà tres mesos que la vida dels ciutadans d’aquest país va canviar de la nit al dia. Els nostres negocis van haver de tancar per protegir la salut dels seus treballadors i dels seus hostes. I arran d’un decret del nostre govern, tots ens vam haver de confinar en les nostres llars. La incertesa, especialment, ha predominat en aquest període llarg i angoixós.

També el neguit sanitari i la preocupació de tots els empresaris i treballadors del Principat. De fet, són molts encara els dubtes recurrents que ens assetgen a tots nosaltres. Quin serà l’abast real de la crisi econòmica derivada de la Covid-19? Com afectarà aquesta crisi als negocis i als llocs de treball? Quan podrem tornar a la normalitat de sempre?

Alguns de nosaltres hem perdut persones conegudes o estimades, sense poder-les acomiadar conforme als nostres usos i costums, sense poder acompanyar les seves famílies. Però ara que ja sembla que el cop més dur ha passat, mirem enrere i valorem com mai la feina dels professionals sanitaris d’aquest petit gran país. Gràcies a tots ells, de debò, perquè han suportat l’embat del maleït virus. I entre tots hem evitat que el sistema sanitari es col·lapsés. Gràcies també a la resta de professionals públics i privats que han abastit els aliments i que han garantit la seguretat de tota la ciutadania.

El nostre Govern i els nostres Comuns han hagut de gestionar una situació extremament nova i complexa. Abocats tots ells a prendre decisions ràpides i complicades sota una pressió difícil de descriure amb paraules. Des d’Autèntics Hotels d’Andorra, tot el nostre suport perquè segueixin actuant amb la prudència i la contundència necessàries.

Amb el desconfinament en marxa, ja veiem una mica l’horitzó i tenim l’esperança de poder reobrir en breu els nostres establiments hotelers. Tanmateix, encoratgem a tot el sector turístic del Principat a reflexionar sobre quin model de turisme volem per al nostre país. La nostra associació, després de deu anys representant una petita part d’aquest sector, seguim clamant uns eixos clars per a l’hostaleria andorrana. Eixos que han de ser vertebrats amb l’objectiu únic d’atendre i servir els nostres clients. Hem de cercar i prendre consciència tots plegats dels punts diferenciadors d’Andorra com a destí turístic. Reforçar la nostra singularitat i donar la importància merescuda als nostres patrimonis natural i cultural. També a les nostres tradicions, a la seguretat ciutadana que ofereixen les nostres valls, a un sistema sanitari incontestablement sòlid i també el nostre clima. Donar suport a entre tots, no cal dir-ho, els productes locals i tenir especial cura del nostre entorn.

Finalment, i sense perdre mai de vista les dificultats que haurem d’encarar entre tots —polítics, empresaris i treballadors— per reactivar la roda de l’economia, és hora també de ser solidaris, optimistes i de plantejar-se nous reptes. Reflexionem plegats sobre possibles canvis i millores d’un sector que ha crescut exponencialment en pocs anys. Assentem ara les bases d’un nou model turístic, més autèntic i més sostenible. I sobretot, treballem junts per fer-lo realitat en benefici de tothom.

Autèntics Hotels Andorra