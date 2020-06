El Centre esportiu dels Serradells reobre el 15 de juny amb totes les garanties de seguretat

El Centre esportiu dels Serradells reobre per als abonats el proper dilluns, 15 de juny, i ho farà amb totes les garanties de seguretat. Les instal·lacions estaran en funcionament en l’horari habitual (de dilluns a divendres de 6.30 a 22.30 h i els caps de setmana i festius, de 10 a 14 h i de 16.30 a 20.30 h). Amb tot, el gimnàs es tancarà al migdia durant una hora (de les 14 a les 15 h) per fer la preceptiva higienització dels espais.

En totes les instal·lacions, tal com marquen les directrius establertes per les autoritats sanitàries arran de la crisi de la COVID-19, s’ha de respectar una distància mínima interpersonal d’almenys 1,5 metres. Per això, a partir d’ara hi haurà una distància de 2 metres entre les màquines i els aparells d’ús comú a la zona dels gimnàs, i també, s’han limitat els aforaments a les activitats dirigides de fitness, que funcionaran amb el calendari habitual.

A partir de dilluns vinent es posarà en marxa un sistema de reserva per Internet (al qual es podrà accedir a través d’aquest enllaç), que està pensat especialment per garantir l’accés a les classes dirigides i la pista d’esquaix. Ara bé, no caldrà fer-ho per reservar l’entrada al gimnàs, ja que l’amplitud de les d’instal·lacions (1.000 metres quadrats) garanteix la distància sanitària de seguretat i, alhora, uns aforaments molt amplis. En aquest sentit, la capacitat de l’espai s’ha vist molt poc alterada respecte l’etapa anterior a la COVID-19: a la sala del gimnàs hi podrà haver fins a 90 usuaris alhora.

Tots els detalls de la reobertura els ha donat aquest matí el conseller d’Esports i de Joventut. Alain Cabanes ha concretat que si bé el proper dilluns s’obriran les instal·lacions per als abonats als Serradells, a partir de l’1 de juliol s’obrirà al públic en general i s’iniciaran les inscripcions a nous abonats. “L’objectiu amb la reobertura és normalitzar la pràctica esportiva”, ha remarcat.

La pràctica de l’activitat física

Seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries, l’ús de la mascareta mentre es faci esport no serà necessari si es garanteix la distància mínima interpersonal d’1,5 metres. La mascareta, però, serà d’ús recomanat a les zones comunes del centre esportiu, on també s’han habilitat uns circuits específics per reduir al màxim els encreuaments entre els usuaris i, també, punts amb gel hidroalcohòlic per fer una correcta desinfecció de les mans.

El material i els aparells per fer esport no es podran compartir i es facilitarà als usuaris els elements de desinfecció necessaris per netejar-los després del seu ús. A més, s’haurà d’utilitzar de manera obligatòria la tovallola a les màquines del gimnàs. Els vestidors estaran oberts (els usuaris hauran de procurar mantenir la distància d’1,5 metres) i les dutxes estaran en funcionament.