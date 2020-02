El proper dimarts 25 a les 19.30 h, els cinemes Illa Carlemany, l’Associació d’Afectats d’Autisme d’Andorra (AUTEA) i ACONTRACORRIENTE FILMS, projectaran en un únic passi Especiales, la nova pel·lícula dels directors de la famosa Intocables. Basada en fets reals, mostra la realitat d’una part de les persones amb un trastorn de l’espectre de l’autisme, normalment poc visible: el de les persones que requereixen de molta necessitat de suport.

La pel·lícula reflecteix determinades característiques de les persones amb TEA, com les dificultats de comunicació i d’interacció social, els interessos restringits, les estereotípies o els patrons de comportament rígid i repetitiu. A més Especiales aborda l’important paper de les famílies i els professionals en la vida de les persones amb TEA.

La pel·lícula convida a la reflexió sobre qüestions latents que preocupen als pares i mares de persones amb TEA, com qui es responsabilitzarà dels seus fills quan ells ja no hi siguin, però també posa el focus en la manca de coneixement sobre el TEA que existeix actualment a la societat i què, per exemple, dificulta a les persones del col·lectiu accedir a un lloc de treball tot i tenir les competències adequades.

Especiales va rebre el Premi del Públic en la passada edició del Festival de Cinema de Sant Sebastian, amb la puntuació més alta de la història d’aquest guardó (9,19 sobre 10). Amb la intenció de què Andorra també se sumi a la iniciativa d’ACONTRACORRIENTE FILMS per donar suport a les Associacions que han volgut fer la pre-estrena als cinemes espanyols la mateixa setmana, AUTEA ha posat a la venda, a un preu de 3€, 205 entrades.