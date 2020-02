El pròxim 12 de març, la gent gran de la parròquia d’Encamp marxa a Valls, el bressol del calçot, per gaudir d’una fantàstica calçotada i xatonada en el marc de les trobades interparroquials que realitza la gent gran de les diferents parròquies.

La sortida inclou el desplaçament amb bus, que realitzarà una parada a Ponts per a esmorzar i agafar forces per arribar a Tarragona, on visitaran el seu Mercat. La tarda començarà amb un dinar a Casa Felix a Valls, on hi haurà un ball de tarda.

Les inscripcions estan obertes fins al 8 de març, i el preu de la sortida, amb tot inclòs, és de 29 euros per persona.