Augmenten les reclamacions a l’AFA el 2020, la majoria relacionades amb les comissions bancàries

Les comissions bancàries han suposat la majoria de les reclamacions efectuades, aquest 2020, davant l’Autoritat Financera. Així ho assegura la memòria d’aquesta entitat. Afegeix que l’any passat bona part de la seva tasca va estar centrada en els efectes de la Covid.

Durant el 2020, l’Autoritat Financera va rebre un total de 27 reclamacions, que contrasten amb les 17 del 2019. Segons assegura l’organisme en la seva memòria, les principals temàtiques han estat relacionades amb les comissions que les entitats supervisades han cobrat als seus clients i han qüestionat tant la seva oportunitat en el cobrament com el seu increment.

Addicionalment durant el mateix any va emetre un comunicat recordant als bancs les seves obligacions d’actuar amb transparència en aquest àmbit. També explicava la forma en què s’han de comunicar als clients les modificacions de les tarifes, comissions i despeses.

A banda de les comissions, també hi va haver reclamacions per cancel·lació de préstecs i comptes, retards en la gestió de les transferències i també per l’afer BPA. De les 27 reclamacions, deu es van presentar en dossiers que no estaven complets i no es van poder gestionar per la manca de la documentació necessària.

Finalment, l’Autoritat Financera reconeix que els efectes de la Covid-19 en les entitats supervisades van centrar bona part dels esforços.