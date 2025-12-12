Arrestat per alcoholèmia i conducció temerària l’home que es va precipitar al buit a la CS131, a Aixirivall

El servei de Policia va procedir a la detenció, aquest passat dijous, a la tarda, un home de 63 anys com a presumpte autor de dos delictes contra la seguretat col·lectiva. Concretament, segons explica el mateix servei de l’ordre, l’individu va ser arrestat per conduir el seu vehicle amb una taxa d’alcoholèmia d’1,74 i, a la vegada, per conducció temerària.
L’home va acabar sent arrestat arran de la investigació endegada pel Cos de Policia per l’accident de circulació greu que va tenir a Aixirivall, la nit del passat 6 de desembre, quan va sortir de la via i es va precipitar al buit des d’un revolt de la CS131.