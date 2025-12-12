El codi lila de l’hospital permet detenir un home que havia agredit l’exparella

L'Hospital Nostra Senyora de Meritxell
L’Hospital Nostra Senyora de Meritxell (SFGA)

Agents del servei de Policia van detenir, aquest passat dijous, al vespre, a Sant Julià de Lòria, un home de 33 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral. L’individu arrestat hauria agredit la seva exparella. La detenció es va efectuar arran que l’hospital activés un codi lila quan la dona hi va acudir per a fer-se visitar.

L’home detingut pel servei de l’ordre hauria agredit la víctima ja de matinada i ho hauria fet al domicili que encara comparteixen ambdós i amb l’agreujant que va fer-ho davant dels fills, els quals són menors.

