El codi lila de l’hospital permet detenir un home que havia agredit l’exparella

Agents del servei de Policia van detenir, aquest passat dijous, al vespre, a Sant Julià de Lòria, un home de 33 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral. L’individu arrestat hauria agredit la seva exparella. La detenció es va efectuar arran que l’hospital activés un codi lila quan la dona hi va acudir per a fer-se visitar.
L’home detingut pel servei de l’ordre hauria agredit la víctima ja de matinada i ho hauria fet al domicili que encara comparteixen ambdós i amb l’agreujant que va fer-ho davant dels fills, els quals són menors.