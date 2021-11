Detingut un home en un restaurant per agressió amb un paraigua

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 18 persones durant aquesta darrera setmana del 25 al 31 d’octubre de 2021. Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (2), contra la seguretat del trànsit (8) i altres delictes (8).

El 29/10/2021 a les 23:45 hores a Santa Coloma, es va detenir un home de 50 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral -lesions-. El detingut va agredir un home, causant-li un trau sagnant al cap en donar-li diversos cops amb un paraigua, en pensar que aquest venia a cometre un furt amb força a un restaurant, en confondre una nevera portàtil amb una caixa d’eines que portava la persona agredida. D’altra banda a les 22:47 hores a Encamp, un home de 25 anys, va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral -àmbit domèstic-. Els agents van ser requerits en un domicili particular on el detingut va agredir a la seva parella després de discutir-se.

El mateix dia a les 23:00 hores a Escaldes-Engordany, un home de 47 anys, va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral -agressió-. El detingut en el decurs de la tarda a Encamp, va agredir a cops de puny un home que s’ha queixat de la reparació que ha efectuat a un turisme.

El 27/10/2021 a les 06:05 hores a Andorra la Vella, un home de 38 anys, va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia. L’interessat era objecte d’una ordre de recerca judicial amb detenció per crebantament d’una pena d’arrest nocturn a complir al Centre Penitenciar.

El 27/10/2021 a les 20:49 hores a Andorra la Vella, una dona de 27 anys, va ser detinguda com a presumpta autora dels delictes contra l’honor -injúries- i la funció pública -resistència i desobediència-. Els agents van ser requerits per un accident de circulació de danys materials entre dos turismes i les parts implicades estan molt alterades. La detinguda va tenir una actitud desafiant, exaltada i irrespectuosa envers els agents interventors.

El 28/10/2021 a les 07:30 hores al Pas de la Casa, una dona de 40 anys, va ser detinguda com a presumpta autora d’un delicte contra la funció pública -desobediència a una ordre d’expulsió administrativa-.

El mateix dia a les 10:00 hores a frontera del riu Runer, un home de 41 anys, va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública -desobediència a una ordre d’expulsió administrativa-. D’altra banda, a les 11:00 hores a Encamp, una dona de 36 anys, va ser detinguda com a presumpta autora d’un delicte contra la funció pública -desobediència a una ordre d’expulsió administrativa-.

Delictes contra la salut publica

El 26/10/2021 a les 12:59 hores a Andorra la Vella, un home de 40 anys és detingut en ser controlat a la via pública en companyia de dos menors als quals va convidar a consumir una cigarreta de marihuana. Endemés es troba en possessió de 0,6 grams de marihuana.

El 31/10/2021 a les 00:05 hores a Escaldes-Engordany, es va detenir un home de 31 anys, per possessió d’1’4 grams de cocaïna, control rutinari.

Delictes contra la seguretat del trànsit

Aquesta setmana s’han detingut vuit persones per conduir sota els efectes de l’alcohol o les drogues, sis en el marc de controls rutinaris i els altres dos en la campanya alcoholèmia.