Aprovats 4 convenis que apropen la construcció del desviament de la Massana

Imatge del Consell de Comú celebrat a la Massana (Comú)

El Comú de la Massana ha aprovat en sessió de Consell els quatres convenis de cessió anticipada que faltaven per a poder construir la part del desviament que pertoca a l’administració comunal. “Amb aquests quatre terrenys ja tenim totes les cessions completades, hem aconseguit l’acord per a poder realitzar aquesta obra que serà tan beneficiosa per la parròquia, especialment per als pobles d’Anyós, l’Aldosa i Sispony, que ara s’han convertit en un desviament natural, ja que moltes persones hi passen per a estalviar-se les cues del centre de la Massana”, ha exposat la cònsol major, Olga Molné.

D’altra banda, també s’ha aprovat una modificació als convenis que ja estaven aprovats. “Durant les darreres negociacions es va acordar que fos el Comú qui enderroqués els murs de sosteniment de les parcel·les al moment de la construcció i per igualtat de condicions s’ha afegit a tots els convenis”, ha explicat Molné.

Un cop el Govern tanqui els convenis amb els propietaris de la part que li correspon, ja es podrà treure el concurs públic per a portar a terme la primera fase de les obres. S’espera que la licitació es pugui convocar abans d’acabar l’any.

Pel que fa al cost, tenint en compte que aquesta obra s’executarà en diversos exercicis, avui dijous s’ha aprovat un compromís de despesa de 5.711.000 euros repartit en crèdits plurianuals. Concretament seran de 701.000 euros per a aquest 2023; 2.230.000 euros per al 2024 i 2.780.000 euros per al 2025.

El ple del Consell ha donat llum verda a l’adjudicació del subministrament i muntatge de plaques fotovoltaiques a Casa Comuna i a l’edifici de les Fontetes, per un import de 213.836 euros. “El nostre objectiu és aconseguir que gran part de l’energia dels edificis públics provingui d’energies netes”, ha exposat la cònsol menor, Eva Sansa, que ha assegurat que un cop instal·lades les plaques, l’estalvi global en despesa d’enllumenat en els dos edificis es rebaixarà al voltant del 70%.

Sansa ha afegit que també s’està treballant en la reducció de l’enllumenat públic, racionalitzant el seu consum i introduint mesures d’estalvi energètic. En el darrer any ja s’ha aconseguit un estalvi del 30% en l’enllumenat públic.

D’altra banda, la cònsol menor ha explicat que s’està treballant intensament en el pla de xoc a la xarxa d’aigua, en base a les actuacions fixades a l’informe tècnic realitzat l’any passat. Després de portar a terme els treballs de detecció de possibles fuites, ja se n’han pogut reparar sis, cosa que representa que es deixen de perdre uns 40.000 litres d’aigua al dia. Els treballs han estat més feixucs del que es preveia inicialment i, per això, en la sessió d’avui dijous s’ha aprovat un suplement de crèdit de 145.000 euros.

Eva Sansa ha explicat que en aquests moments s’està treballant en l’aixecament de la xarxa i que el pròxim pas serà la instal·lació de vàlvules reductores de la pressió i la sectorització de la xarxa.

També s’han fet alguns canvis en l’Ordinació de preus públics per a introduir la tarifa per autocaravanes, a un preu mensual de 90 euros, als aparcaments horitzontals. A més, s’ha aprovat un crèdit extraordinari per a adquirir la maquinària d’obertura i tancament del pàrquing de Terra Borda, a Arinsal, que està en fase de construcció.

Un altre dels punts de la sessió ha estat l’aprovació de l’Ordinació de regulació de la participació ciutadana en iniciatives reglamentàries populars de l’àmbit comunal. Es tracta d’una ordinació molt important ja que, com ha dit el conseller Guillem Forné, permetrà que els ciutadans puguin promoure iniciatives perquè el Comú les pugui prendre en consideració. A més, també es regula el Consell dels Infants, que ja fa molts anys que es fa, i que ha permès portar a terme accions proposades pels alumnes massanencs.

D’altra banda, en la sessió d’avui s’ha aprovat la ratificació de l’aprovació del Conveni de cessió del terreny on s’ubicarà l’Heliport Nacional, un projecte declarat d’interès nacional.