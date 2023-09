El 12è Saló de la gent gran tindrà el format renovat a Escaldes

A la dreta, la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, presentant el Saló de la gent gran (comuee)

Després de l’aturada per la Covid-19, el Comú d’Escaldes-Engordany torna a organitzar el Saló de la gent gran. La 12a edició d’aquesta trobada adreçada als sèniors, però també a les famílies, cuidadors i professionals que treballen amb persones grans tindrà lloc el 4 i 5 d’octubre, a la sala Prat del Roure. Una de les novetats d’aquest any és el format, adaptat a les necessitats dels usuaris, i l’eix vertebrador, que estarà dedicat a la intergeneracionalitat.

Així doncs, si en les anteriors edicions el saló se celebrava durant una jornada completa ara es faran dos mitjos dies. El 4 d’octubre obrirà portes de les 16 hores a les 19 hores i el 5 d’octubre de les 9.30 hores a les 12 hores. S’ha optat per aquest canvi ja que en les anteriors edicions l’afluència queia de forma important al migdia.

Quant a l’intergeneracionalitat com a eix vertebrador, s’han organitzat diferents activitats al seu entorn com ara un taller de vinyetes, una flashmob, o la col·laboració de l’Espai Jovent amb la zona gastronòmica del saló. A més, la guanyadora de l’Andorra Sound oferirà una actuació amb la directora de la Coral d’Escaldes-Engordany. S’ha optat per la intergeneracionalitat perquè fomenta el respecte mutu i ajuda a prendre consciència del pas del temps. Conèixer les diferents realitats i etapes de la vida és important i l’objectiu és compartir, trencar estereotips i trobar afinitats.

Altres novetats es trobaran en l’actualització dels serveis oferts pels expositors i la introducció de l’espai de xerrades, un espai d’intercanvi informatiu i interactiu.

La cònsol major, Rosa Gili, ha recordat el repte que hi ha a nivell nacional de fer possible que les persones grans, que cada cop són més, envelleixin de la millor forma. És en aquest marc que des del Comú d’Escaldes-Engordany s’organitzen activitats per a combatre l’aïllament per a afavorir que, aquesta, sigui una etapa de la vida agradable.

El saló és una iniciativa d’Escaldes-Engordany i se celebra cada dos anys. El 2019 es va fer l’última edició abans de la pandèmia de la Covid-19. Té per objectiu donar a conèixer els serveis que les persones grans tenen al seu abast i compartir coneixements i estones d’oci. L’entrada és gratuïta.