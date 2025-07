Aprovada la modificació de la LOGTU per a preservar, dignificar i modernitzar el sector primari d’Andorra

Imatge de la sessió del Consell General, aquest dimarts (Consell General)

La darrera sessió del Consell General d’aquest període de sessions ha comptat amb un ampli consens parlamentari: tots els punts han estat aprovats per assentiment. Un d’ells, el més destacat, ha estat el Projecte de llei de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme (LOGTU), el qual inclou canvis quirúrgics per a “modernitzar, dignificar i preservar la pervivència del sector agrícola i ramader del nostre país”, tal com ha emfatitzat la consellera general del Grup Parlamentari Demòcrata, Gemma Riba.

La consellera ha explicat que el treball i diàleg amb els pagesos i ramaders dels darrers mesos, juntament amb les visites in situ a les explotacions del país per part del Ministeri de Medi Ambient i Agricultura, havien evidenciat que calia adaptar la llei vigent, de 2020, a “les necessitats actuals del sector primari”. Entre aquests canvis, s’aporten facilitats per a la construcció o modificació d’explotacions per a fer-les “més funcionals, més mecanitzades, menys dependents del treball manual i plenament adaptades als estàndards de seguretat i benestar animal”. Així, s’harmonitzen criteris i, per exemple, es permet que es puguin construir explotacions en sol no urbanitzable per riscos naturals, sempre que hi hagi un informe tècnic que ho avali.

La voluntat de tots aquests canvis se centra sobretot en les noves generacions: “Volem que els joves trobin en el sector primari un projecte de futur viable i atractiu”, ha manifestat Riba. A la vegada, i pensant en la globalitat dels pagesos i ramaders, “aquesta llei no només els dona eines per a tirar endavant, també els reconeix a tots ells, al seu esforç perquè pervisqui un sector que és part de les nostres arrels, que explica el nostre passat, en un context de constant canvi”.

Així mateix, durant la sessió del Consell General d’aquest dimarts s’ha aprovat la modificació de la Llei del pressupost per a l’exercici del 2025. Concretament, s’ha retocat un article vinculat a les pensions per a aclarir-lo, ja que havia generat certes confusions a l’hora d’aplicar-lo per part de la CASS. Amb el nou redactat, “107 persones rebran la pensió que els correspon per llei”, i amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener, ha informat el president del Grup Demòcrata, Jordi Jordana. En total, la compensació tindrà un cost de 2.537 euros per a les arques de l’Estat i ja es farà efectiu aquest mes de juliol.





Creació del Col·legi de veterinaris

En un altre ordre de coses, s’ha aprovat també per assentiment el Projecte de llei de creació del Col·legi Oficial de Veterinaris del Principat d’Andorra (COVA). En la seva intervenció, el conseller Demòcrata Pere Marsenyach ha defensat que, un cop el text entri en vigor, el sector podrà consolidar-se “a través de la creació del col·legi, i de la regulació i ordenació de la seva activitat”. A més, ha afegit, “el col·legi també tindrà com a finalitat vetllar perquè l’actuació professional dels col·legiats s’adeqüi a la normativa, i perquè es respectin els drets i interessos de les persones destinatàries de la seva actuació”.

Altres punts de la sessió del Consell han estat el Conveni per a evitar la doble imposició entre Andorra i el Regne Unit, el 21è d’aquestes característiques que signa el Principat, el qual “oferirà més oportunitats als andorrans, tenint en compte el volum de negoci del Regne Unit- la sisena economia més forta del món- i la seva rellevància en l’escenari global”, ha exposat la consellera Demòcrata, Berna Coma.

També s’ha aprovat el Projecte de llei del dipòsit legal, una eina indispensable per a protegir i garantir l’accés al llegat creatiu, informatiu i documental d’Andorra. L’eix més novedós, ha explicat la consellera Demòcrata, Sílvia Riva, és que la nova llei contempla la inclusió al dipòsit legal (vigent des del 1980 i custodiat per la Biblioteca Nacional) de les publicacions en línia.

Finalment, s’ha aprovat la presa en consideració de la Proposició de llei de modificació de les normes reguladores dels cossos especials i de la Llei de la funció pública de l’Administració de Justícia, perquè tots els representants sindicals de l’Administració tingui veu i vot a les reunions del Comitè Tècnic de Selecció.

També s’ha donat el vistiplau, per unanimitat, al Projecte de llei de modificació de la llei del cens, entrada pels set comuns, el qual permet avançar cap a una administració electrònica més eficient i que aporta més facilitats per a compartir dades entre les administracions. A més, suposa beneficis per als ciutadans, ha recordat Riva, ja que “l’alta i la baixa censals d’un ciutadà, serà realitat amb un sol tràmit en el comú de nova residència”.