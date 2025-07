Sentència contra 24 persones acusades de blanqueig de diners en relació a l’operativa que va realitzar un client de la BPA

Imatge del moment previ a la notificació (CSJ)

Tot i que la causa 6000173/2016 ha estat sovint presentada com la “causa general de la BPA”, la sentència notificada aquest dimarts, 15 de juliol, es refereix exclusivament a la responsabilitat penal individual de les 24 persones acusades. El Ministeri Fiscal, principal acusador, els hi imputava un delicte major de blanqueig de diners, en la seva forma qualificada, per la gestió d’operacions realitzades per un únic client de BPA entre els anys 2008 i 2011.

Després d’un llarg procés judicial -195 dies de sessió, amb una mitjana de sis hores diàries- el Tribunal de Corts ha dictat condemnes que oscil·len entre set i cinc anys de presó ferma, i entre cinc anys de presó condicional i tres anys i sis mesos de presó condicional, multes per imports entre 30.000.000 € i 15.000 €, amb penes complementàries d’inhabilitació per a l’exercici d’ofici o càrrec en establiment bancari o financer per un termini entre 10 anys i 5 anys, i d’expulsió del Principat per alguns dels acusats estrangers per un període de 10 anys.

Dels 18 dels acusats, 13 -Joan Pau MIQUEL PRATS, Santiago DE ROSSELLÓ PIERA, Isabel Camino SARMIENTO FUERTES, Amaya DE SANTIAGO BULLICH, Sergi FERNÁNDEZ GENÉS, Josep Lluis RIVERO CARRIZO, Francesc Xavier DOMINGO ROIGÉ, Antoni CALVENTE GUTIÉRREZ, Ignacio CARDIEL LAVILLA, Francisco Javier FILOSO FERNÁNDEZ, José GONZÁLEZ FRIAS, Esteve GARCÍA GARCÍA i Ana María BERMEJO CAMPS- han estat declarats culpables d’un delicte major de blanqueig de diners, amb les circumstàncies específiques d’habitualitat i d’actuació dins el marc d’un establiment bancari, i 5 altres -Juan CEJUDO PEÑA, Josep Antoni RIVERO CARRIZO, Josep ELFA FARRÉ, Luis Pablo LAPLANA MORAES i Mauricio ESCRIBANO SÁNCHEZ-, d’un delicte major de blanqueig de diners, amb la circumstància específica d’actuació dins el marc d’un establiment bancari.

En canvi, el Tribunal de Corts ha absolt Xavier MAYOL GONZÁLEZ, Enrique Rafael GRACIÀ CERDÀ, Francisco Miguel MARTÍNEZ BORT, Jaume SANSA MATAMOROS, Joana REOLID CASTILLO i Amélie Andrée Monique PÉREZ del delicte major de blanqueig de diners imputat per les acusacions.





Respecte a les penes imposades:

-Joan Pau MIQUEL PRATS se li ha imposat la pena de SET ANYS DE PRESÓ, multa en la quantia de 30.000.000 €, i inhabilitació per a l’exercici d’ofici o càrrec en establiment bancari o financer per un termini de 10 anys.

-Santiago DE ROSSELLÓ PIERA se li ha imposat la pena de SIS ANYS DE PRESÓ, multa en la quantia de 12.000.000 €, i inhabilitació per a l’exercici d’ofici o càrrec en establiment bancari o financer per un termini de 10 anys.

-Isabel Camino SARMIENTO FUERTES se li ha imposat la pena de CINC ANYS DE PRESÓ, multa en la quantia de 5.000.000 €, i inhabilitació per a l’exercici d’ofici o càrrec en establiment bancari o financer per un termini de 10 anys.

-Amaya DE SANTIAGO BULLLICH se li ha imposat la pena de CINC ANYS DE PRESÓ, multa en la quantia de 5.000.000 €, i inhabilitació per a l’exercici d’ofici o càrrec en establiment bancari o financer per un termini de 10 anys.

-Sergi FERNÁNDEZ GENÉS se li ha imposat la pena de CINC ANYS DE PRESÓ, multa en la quantia de 5.000.000 €, i inhabilitació per a l’exercici d’ofici o càrrec en establiment bancari o financer per un termini de 10 anys.

-Josep Lluis RIVERO CARRIZO se li ha imposat la pena de CINC ANYS DE PRESÓ CONDICIONAL, amb un termini de suspensió de la condemna de quatre anys, multa en la quantia de 2.100.000 €, i inhabilitació per a l’exercici d’ofici o càrrec en establiment bancari o financer per un termini de 5 anys.

-Juan CEJUDO PEÑA se li ha imposat la pena de CINC ANYS DE PRESÓ CONDICIONAL, amb un termini de suspensió de la condemna de quatre anys, multa en la quantia de 2.000.000 €, i inhabilitació per a l’exercici d’ofici o càrrec en establiment bancari o financer per un termini de 5 anys.

-Josep Lluis RIVERO CARRIZO se li ha imposat la pena de CINC ANYS DE PRESÓ CONDICIONAL, amb un termini de suspensió de la condemna de quatre anys, multa en la quantia de 2.000.000 €, i inhabilitació per a l’exercici d’ofici o càrrec en establiment bancari o financer per un termini de 5 anys.

-Josep ELFA FARRÉ se li ha imposat la pena de CINC ANYS DE PRESÓ CONDICIONAL, amb un termini de suspensió de la condemna de quatre anys, multa en la quantia de 1.000.000 €, i inhabilitació per a l’exercici d’ofici o càrrec en establiment bancari o financer per un termini de 5 anys.

-Luis Pablo LAPLANA MORAES se li ha imposat la pena de CINC ANYS DE PRESÓ CONDICIONAL, amb un termini de suspensió de la condemna de quatre anys, multa en la quantia de 500.000 €, inhabilitació per a l’exercici d’ofici o càrrec en establiment bancari o financer per un termini de 5 anys, i expulsió del Principat per un termini de 10 anys.

-Francesc Xavier DOMINGO ROIGÉ se li ha imposat la pena de QUATRE ANYS DE PRESÓ dels quals UN ANY FERM i LA RESTA CONDICIONAL, amb un termini de suspensió de la condemna de quatre anys, multa en la quantia de 500.000 €, i inhabilitació per a l’exercici d’ofici o càrrec en establiment bancari o financer per un termini de 10 anys.

-Antoni CALVENTE GUTIÉRREZ se li ha imposat la pena de QUATRE ANYS DE PRESÓ CONDICIONAL amb un termini de suspensió de la condemna de quatre anys, multa en la quantia de 200.000 €, i inhabilitació per a l’exercici d’ofici o càrrec en establiment bancari o financer per un termini de 10 anys.

-Ignacio CARDIEL LAVILLA se li ha imposat la pena de QUATRE ANYS DE PRESÓ CONDICIONAL amb un termini de suspensió de la condemna de quatre anys, multa en la quantia de 150.000 €, inhabilitació per a l’exercici d’ofici o càrrec en establiment bancari o financer per un termini de 10 anys, i expulsió del Principat per un termini de 10 anys.

-Francisco Javier FILOSO FERNÁNDEZ se li ha imposat la pena de QUATRE ANYS DE PRESÓ CONDICIONAL amb un termini de suspensió de la condemna de quatre anys, multa en la quantia de 150.000 €, i inhabilitació per a l’exercici d’ofici o càrrec en establiment bancari o financer per un termini de 5 anys.

-José GONZÁLEZ FRIAS se li ha imposat la pena de QUATRE ANYS DE PRESÓ CONDICIONAL amb un termini de suspensió de la condemna de quatre anys, multa en la quantia de 100.000 €, i inhabilitació per a l’exercici d’ofici o càrrec en establiment bancari o financer per un termini de 5 anys.

-Esteve GARCÍA GARCÍA se li ha imposat la pena QUATRE ANYS DE PRESÓ CONDICIONAL amb un termini de suspensió de la condemna de quatre anys, multa en la quantia de 100.000 €, i inhabilitació per a l’exercici d’ofici o càrrec en establiment bancari o financer per un termini de 5 anys.

-Ana María BERMEJO CAMPS se li ha imposat la pena de TRES ANYS i SIS MESOS DE PRESÓ CONDICIONAL amb un termini de suspensió de la condemna de quatre anys, multa en la quantia de 30.000 €, inhabilitació per a l’exercici d’ofici o càrrec en establiment bancari o financer per un termini de 5 anys, i expulsió del Principat per un termini de 10 anys.

-Mauricio ESCRIBANO SÁNCHEZ se li ha imposat la pena de TRES ANYS i SIS MESOS DE PRESÓ CONDICIONAL amb un termini de suspensió de la condemna de quatre anys, multa en la quantia de 15.000 €, inhabilitació per a l’exercici d’ofici o càrrec en establiment bancari o financer per un termini de 10 anys, i expulsió del Principat per un termini de 10 anys.

Tanmateix, el Tribunal ha desestimat la petició de reserva d’acció civil sol·licitada per la representació lletrada del Govern d’Andorra.

El Codi Penal castiga el delicte qualificat de blanqueig de diners amb penes de presó d’entre 3 i 8 anys, i amb una multa que pot arribar al triple del valor dels diners blanquejats.

Si els fets tenen lloc dins un banc -com en aquest cas-, el Codi Penal també permet al Tribunal afegir una pena d’inhabilitació per a treballar en el sector bancari (o ocupar un càrrec similar) durant un màxim de deu anys.

A més, si la persona condemnada no té la nacionalitat andorrana, el Tribunal pot decidir expulsar-la del país, temporalment o per sempre, com a pena complementària.

La complexitat i magnitud d’aquesta causa expliquen, d’una banda, que la sentència s’hagi notificat 20 mesos després que les parts presentessin els seus informes i que els acusats exercissin el dret a l’última paraula, i, de l’altra, que la resolució tingui una extensió excepcional de 6.180 folis.

Per aquest motiu, aquest dimarts, 15 de juliol, les parts han rebut la sentència en format digital, mitjançant una clau de memòria USB, i no en paper. Aquesta versió digital, fidel a l’original, inclou un índex temàtic per a facilitar-ne la consulta.

La peça principal del sumari supera els 54.000 folis, i l’annex –conegut com a “Emperador”– en conté més de 50.000.

Durant la vista oral, van declarar 24 persones processades, 13 testimonis i 18 pèrits. Les parts van exposar els seus informes finals al llarg de 21 sessions.

La sentència, que ha estat notificada avui a les parts, no és ferma i pot ser objecte de recurs d’apel·lació davant de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia.