Aprèn com reformar la fusteria de la teva llar

La teva llar és el lloc més important per a tu, per això és indispensable que el mantinguis sempre bonic. Una de les coses que més es desgasten és la fusteria. Podem donar-li una renovació i fer que llueixi com a nova.

Sabem que, el fet de renovar qualsevol objecte, pot costar-te temps i diners, així que has d’avaluar molt bé si disposes d’això. A més, per a renovar has de tenir en compte els teus gustos i necessitats.

Encarrega’t de reformes finestres i portes. No fa falta ser un expert, però has de tenir les eines necessàries. Per a renovar els teus espais és necessari que tinguis paciència, sense això no podràs aconseguir cap reforma i et desencantaràs de la fusteria.

Reformar els terres de fusta. Algunes cases compten amb increïbles pisos de fusta, tots molt bells i destacats. No obstant això, amb el temps solen desgastar-se i la fusta es posa opaca i rústica. És necessari que usis un color natural per a pintar-lo, hi ha molts tons vernís que poden beneficiar-te en aquests processos.

Reforma mobles i cadires de fusta. Tal com succeeix amb el terra, passa amb els mobles i les cadires de fusta, es desgasten amb el temps. Per a això, és bo que primer els armis bé i reforcis amb caragols o claus. Seguidament, pots pintar-los per a aconseguir el toc de “nou” que necessites.

Com veus, reformar la fusteria no és una tasca molt complicada, el que has de fer és dedicar-li temps.

Per Tot Sant Cugat

Font vivirhogar.republica.com