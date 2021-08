La Baixada dels Raiers de Coll de Nargó celebrarà enguany la 32a edició

La Baixada dels Raiers de Coll de Nargó arriba enguany a la seva 32a edició coincidint amb els avenços fets per tal que aquesta tradició sigui considerada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. La Comissió de la Unesco ha informat recentment que la candidatura multinacional “El ràfting amb fusta”, presentada per Àustria, Txèquia, Alemanya, Letònia, Polònia i Espanya, de la qual formen part els raiers nargonins, serà considerada per a la seva inscripció el 2022 a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.

L’Associació de Raiers de la Ribera del Segre se suma als esforços que està fent la International Association of Timber Raftsmen (IATR) perquè el resultat sigui un èxit. “Encarem aquesta 32a edició amb il·lusió, tot i que som conscients que encara cal tenir en compte l’estat de pandèmia en el qual ens trobem”, afirma l’entitat en un comunicat.

L’activitat comptarà amb unes mesures especials que permetran complir amb la normativa de seguretat establerta pels organismes oficials per a evitar qualsevol risc de contagi. La localització de sortida de la Baixada dels Raiers i la d’arribada, així com el recorregut, faran possible mantenir les distàncies de seguretat dels participants i els espectadors. D’altra banda, s’ha canviat el format del dinar popular, que serà menjar per a emportar.

Programa d’activitats

Els Raiers de Coll de Nargó començaran el dissabte 14 d’agost a partir de les 10 del matí als Clops de Fígols, des d’on s’iniciarà la baixada, prevista per a les 12 h. L’ofrena floral a la font de la Dona del Raier, en honor a totes les dones que cuidaven la casa i la família en absència dels raiers (obra de l’artista Philippe Lavaill), es mantindrà i tindrà lloc a les 16 hores, sempre mantenint les distàncies de seguretat establertes.

La construcció dels rais es farà entre el 9 i el 13 d’agost, a partir de les 19 hores a la plaça de l’Ajuntament.

Nova imatge i nova campanya #aixòrai

Aquest any els Raiers de Nargó estrenen logotip, amb una tipografia creada pel raier i dissenyador gràfic Adrià Molins. Molins s’ha inspirat en l’original tipografia de les plaques dels carrers de Coll de Nargó, que ha recuperat i digitalitzat.

Juntament amb aquesta nova imatge i amb motiu de la cursa per a ser Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, l’Associació de Raiers de la Ribera del Segre ha iniciat una campanya a través de les xarxes socials per a animar a la gent a participar d’aquesta tradició. A través de l’expressió #aixòrai, que significa “cap problema”, es vol transmetre que l’obtenció d’aquesta fita no serà difícil si hi col·labora tothom.

Tradició a través de les cançons

Per a aquells que vulguin conèixer la tradició a través de les cançons, ho poden fer amb el grup El Darrer Tram, format per Juan Ramón Roldán (1a Guitarra), Pablo Andrés Giménez (Flauta travessera), Àngel Ribas (Acordió), Joan Ramon Gracieta (Veu i Guitarra) i Laura Fité (Recitat). La formació va crear-se el 2011 exclusivament per a presentar l’obra ‘El cançoner del rai’, de l’escriptor de Coll de Nargó Marcel Fité.

Aquest recull és un homenatge a tots els que es van dedicar a aquest antic ofici. ‘El cançoner del rai’ evoca i explica la inacabable postguerra. A més de recordar i homenatjar el treball del rai i els mateixos raiers, Marcel Fité hi reconstrueix literàriament, i des de diversos angles, un món desaparegut, amb la intenció de redescobrir en la seva bellesa i d’evitar que aquest passat sigui un passat perdut.

«Ara aquell món se n’ha anat / Ja no m’heu de menester/ El temps dels rais ha passat / I jo en sóc el tram darrer». Tal com diu aquesta estrofa de Marcel Fité, musicada pel grup Darrer Tram, el temps dels raiers fa anys que es va acabar, coincidint amb la construcció d’embassaments que feia impossible el descens pel riu (cap als anys trenta).

“La Baixada dels Rais és una festa que recorda a les noves generacions d’on venim, qui eren els nostres padrins, com treballaven la fusta i com era de dura la seva professió. No es tracta només de baixar pel riu, dies abans cal preparar els trams i anar a buscar les redortes, per tal que el dia de la Baixada només calgui enraiar”, expliquen des de l’Associació de Raiers de la Ribera del Segre.

Una de les particularitats que té la Baixada de Nargó és que no recorda només els homes i el seu ofici, sinó que també és una festa en homenatge a les dones dels raiers, amb una ofrena floral a una font del poble dedicada a elles. Com deia en Ton Marot, fill de raier, «eren les dones les que patien i s’havien de fer càrrec de totes les feines de casa, del camp i dels fills mentre els homes eren fora».