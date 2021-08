Estofat de vedella amb bolets i patates, una recepta fàcil de fer

Aquest estofat de vedella és una recepta tradicional, de tota la vida,… amb el nostre toc, clar. Començant amb un sofregit clàssic i acabant amb una picada de fruits secs i xocolata,……. i el toc de la mantega que el fa més brillant.

Ens encanten les receptes de cassola, les de Diumenge, d’aquelles que et conviden a no parar de sucar pa. Aquelles receptes que feia la iaia i sempre esperaves a que tornes a fer. Doncs aquest estofat de vedella és un d’aquests plats de memòria gastronòmica familiar.

Ingredients per fer la recepta ( per a 4 persones):

800g de Vedella per estofar

300g de Ceba

100g de pebrot verd

200g de Tomàquet triturat

150g de Rovellons

500g de Patates ( ens agraden molt )

) 1 pastanaga

800mL de Brou de carn + 200mL per anar hidratant la ceba

4 grans d’All

1 Farcellet d’herbes

75mL de Vi ranci

150mL de Vi negre ( nosaltres hem fet servir un Reserva)

40g de Mantega

6 Avellanes

6 ametlles

10g de xocolata 85%

Oli, Sal i Pebre

Com fer la recepta d’Estofat de vedella amb bolets i patates:

Posem oli en una cassola a escalfar i a continuació fregirem els grans d’all per tal d’aromatitzar l’oli. Un cop daurats els retirarem de la cassola. En la mateixa cassola afegim la carn de vedella tallada a daus, la salpebrem i la marquem. La deixem cuinant fins que veiem que està ben segellada i després la reservem en un recipient. A continuació afegim la ceba i el pebrot verd que prèviament haurem tallat en trossets ben petits juntament amb el farcellet d’herbes i començarem a cuinar-ho. Ho tapem i deixem cuinant uns 20 minuts a foc mig fins tenir la ceba ben marroneta. Haurem d’anar hidratant amb una ica de brou o aigua per que no s’enganxi a la cassola. Un cop tenim la ceba marroneta afegim el vi ranci i deixem evaporar l’alcohol. A continuació afegim el tomàquet triturat i deixem uns 5 minuts per concentra-ho. Seguidament afegim la carn de vedella que teníem reservada i donarem unes voltetes per integra-ho tot. Immediatament incorporem el vi negre i deixem evaporar l’alcohol durant 5 minuts. Ara serà l’hora de posar el brou de carn, remenar una mica, tapar i deixar-ho fent xup xup suau durant 1 hora i 15 minuts. Mentre estem fent el xup xup de la cassola, saltejarem els rovellons, escapcem les patates i tallem a rodanxes la pastanaga. Un cop hagi passat el temps de xup xup afegirem les patates, la pastanaga i els rovellons saltejats. Seguirem fent xup xup durant 20 minuts…. aquest estofat de vedella ja està deixant el seu aroma a la cuina :). Durant aquests 20 minutets, farem la picada amb les avellanes, les ametlles i la xocolata. Ho deixarem bastant picadet. Un cop passat aquests 20 minuts afegim la picada i deixem 5 minuts més.

Nota: És important mantenir la cassola tapada durant tots els temps de xup xup.

Últimament ens estem aficionant a les receptes tradicionals com aquesta o com altres que tenim.

Sabem que no us podreu resistir a “fotre-li” queixalada a aquest estofat de vedella, però si espereu fins al dia següent encara estarà més bo. I si no podeu, deixeu unes horetes al menys :). Ja podeu anar a buscar un bon pa de pagès, perquè no us podreu resistir de sucar-hi pa .

Salut i bon menjar!!

