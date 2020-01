Andorra Telecom no preveu establir una tarifa social per a les famílies més desafavorides. Aposta per adaptar les actuals als col·lectius amb dificultats econòmiques.

Andorra Telecom està treballant amb Afers Socials per seguir el mandat del Consell General, que va demanar el novembre passat la realització d’un estudi per mirar d’implantar tarifes socials per a les famílies més desafavorides. Des de la parapública s’ha assegurat que establir una tarifa social uniforme és complicat i que s’ha de mirar la casuística de cada família. El portaveu, Carles Casadevall ho explicava així: “més que fer una tarifa social per a aquesta gent, s’ha de treballar perquè de les tarifes i serveis que tenim actualment hi hagi unes certes adaptacions per a ells”.

Casadevall ha avançat que d’aquí a dues setmanes iniciaran una prova pilot per oferir Wi-Fi integral a tota la casa. D’aquesta manera es resoldria la manca de connectivitat que hi ha en algunes zones de la llar. S’haurien d’instal·lar punts de connexió, a demanda de l’usuari i a un cost reduit per als clients que tinguin problemes, als quals se’ls farà un estudi per estudiar-ne el cost. “Serà un servei de cobertura integral. Estarà tot gestionat des d’Andorra Telecom. Això vol dir que quan tu trucaràs al 115 i diràs que no t’acaba de funcionar bé el servei serem capaços de veure en aquell punt d’accés quin nivell de senyal té, quins equips estan connectats, com està funcionant…”, detalla Casadevall.

El portaveu d’Andorra Telecom ha destacat que menys de 400 clients no han fet el canvi de descodificador de la televisió, que s’havia de dur a terme l’any passat, i que hi ha 13.700 usuaris que en disposen, amb 400 altes. També ha anunciat que 2.300 clients tenen accés a internet a 700 megabytes, la majoria particulars.