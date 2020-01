S’ha acabat el “m’agrada” en Instagram o almenys per un temps. L’empresa propietat de Facebook està testant a tot el món des de divendres passat una prova mitjançant la qual pretén eliminar aquesta funcionalitat i que de moment només està vigent a Austràlia, el Brasil, el Japó, Nova Zelanda, Itàlia i el Canadà. Això no significa que el “m’agrada” hagi desaparegut de manera definitiva, sinó que no es mostra de manera directa. Així que per a conèixer el nivell d’impacte d’una publicació, els usuaris han d’entrar en aquesta mateixa publicació on els apareixen aquelles persones que han valorat positivament una fotografia juntament amb els anuncis agregats a aquesta. Malgrat que la prova pilot s’està implementat a nivell global, els creadors de continguts que viuen de la xarxa social, es mostren preocupats pel canvi ja que en aquells països on el nou format s’ha posat en marxa les seves vistes han caigut en un 50%. És per aquest motiu que la xarxa social ja ha assenyalat que està treballant en noves fórmules per a tractar que el valor d’una publicació pugui ser transmès de manera senzilla i directa. Segons explica la mateixa xarxa social, aquesta mesura té com a objectiu que la gent comparteixi les publicacions pels seus interessos més que pel número de “m’agrades” que tingui. Sense cap dubte pot ser un element interessant per a restablir l’equilibri en una xarxa social plagada d’instagramers que l’únic valor que tenen com a creadors és haver entrat primer en la xarxa social.