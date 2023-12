Andorra la Vella: La liquidació pressupostària del tercer trimestre es tanca amb superàvit

Darrera sessió de Consell de Comú a Andorra la Vella (Comú)

La liquidació pressupostària del tercer trimestre de l’any s’ha tancat amb uns ingressos de 42 milions d’euros (el 71,55% del pressupostat) i 37,5 milions de despeses (un 63,5% del pressupostat). A 30 de setembre, doncs, el Comú d’Andorra la Vella registra un superàvit de 4,5 milions d’euros, segons s’ha informat avui dijous al Consell de Comú.

Al tancament del tercer trimestre, les inversions reals són de 7,7 milions d’euros i l’endeutament se situa en 17,3 milions, quantitat que equival al 36,9% de la mitjana dels ingressos dels darrers tres anys (la llei de finances comunals estableix que el deute màxim pot ascendir fins al 200%).

En la mateixa sessió de Consell de Comú s’ha aprovat l’adjudicació de la concessió administrativa dels espais publicitaris de la parròquia, que s’ha dividit en dos lots. El Lot 1 inclou la concessió de 18 OPI de doble cara, distribuïts en 14 parades de bus i que s’ha adjudicat a l’empresa Expansió S.L. per 14.400 euros a l’any. El Lot 2, que s’ha adjudicat a Verona Comunicació SAU, inclou l’explotació de 27 OPI de doble cara, més 4 OPI de cara triple i una tanca publicitària de 10,4 m x 3 m, amb un cànon anual de 38.700 euros.

Per les dues concessions, doncs, el Comú ingressarà 53.100 euros a l’any. La concessió es fa per un període de 8 anys, renovables any a any fins a un màxim de 12.





Oficina de turisme al Centre històric

En la mateixa sessió s’ha aprovat un suplement de crèdit per a poder desenvolupar la reforma d’un local de 45 metres quadrats al carrer de la Vall i destinar-lo a una Oficina de turisme. La intenció amb el projecte és oferir un espai d’atenció als visitants en un punt molt transitat de turistes a la parròquia com és el Centre històric.

Les obres d’adequació ascendeixen a 78.043 euros i la intenció és que la instal·lació pugui estar operativa durant el primer trimestre del 2024.