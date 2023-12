Andorra Turisme estrena disseny en les noves guies i mapes del país

Les noves guies (Andorra Turisme)

A partir d’aquest mes de desembre canvia el disseny de totes les guies i mapes editats des d’Andorra Turisme. Després de cinc anys amb l’estil actual, els nous fulletons inclouran continguts renovats, fotografies actualitzades i codis QR que permetran ampliar i complementar les informacions que s’hi inclouen. A més, algunes guies es transformen en mapes per a fer-les més manejables i visuals.

Actualment, se’n distribueixen més de 150.000 exemplars anualment, especialment a les oficines de turisme, a fires i congressos especialitzats, a les ambaixades d’Andorra i a diversos esdeveniments esportius, culturals i comercials. Els fulletons que més demanda tenen són els que inclouen informació general del país, (guia i mapa), continguts de muntanya i culturals.

Des de fa un temps totes les propostes tenen també la seva versió en digital, que pot consultar-se i descarregar-se gratuïtament a l’aplicació Andorra Guides i al web https://visitandorra.com. I és que progressivament s’ha anat reduint el nombre d’exemplars que s’imprimeixen, afavorint així la seva consulta en línia i un ús més conscient del material.

Precisament i per tal de continuar fomentant l’estalvi de paper, algunes de les guies –la d’allotjaments, la de restaurants i el mapa de pesca– ja no tornaran a imprimir-se amb aquest nou redisseny, per la qual cosa només estaran disponibles en versió digital.

En total, Andorra Turisme edita una quinzena de fulletons: la guia general d’Andorra, el mapa general d’Andorra, la guia de restaurants, la guia d’allotjaments, el mapa de destacats, el mapa de ciclisme, el mapa BTT, el Passaport Museu, el mapa i passaport GRP, el mapa i passaport Coronallacs, el mapa del bus turístic, el mapa de muntanya, el mapa de pesca, el mapa de cultura i el mapa de camins. Quatre d’aquestes iniciatives es financen conjuntament amb els comuns a través del projecte Infoturisme.