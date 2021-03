Àlex Machado, amb la Fórmula 4 en el punt de mira

Tot i que queden una mica lluny, el subcampionat en les Winning Sèries Karting (2010) o el títol de campió d’Espanya en la categoria cadet (2012), Àlex Machado continua lluitant en diversos fronts per a fer-se un espai en el món de la competició automobilística internacional i té, en el punt de mira, la Fórmula 4.

En el decurs de la present temporada el pilot andorrà comptarà amb el suport del Programa de Joves Pilots de l’Automòbil Club d’Andorra per a aconseguir els seus objectius, tant en el món del karting com en l’entrada en una categoria superior, que no pot ser una altra que l’inici en les proves de monoplaces.

La Formula 4 la via prevista per la FIA per al canvi de karting a monoplaces

Machado ja va fer un primer pas l’anterior temporada per a formar part de les graelles dels campionats de major notorietat de la F4, com pot ser l’anglès.

Per a presentar-se, un requisit imprescindible era no haver competit mai ni en monoplaces ni en turismes. Machado complia amb aquesta condició, a més mai havia tingut ocasió de fer test amb vehicles de les esmentades característiques. La seva presència en el stage de Magny Cours (França) no va ser fàcil. Una vegada en la pista: “La veritat és que em vaig adaptar bé al monoplaça i vaig anar superant eliminatòries fins a arribar als quarts de final, el topall en què es podia arribar en el 2020. Quedava obert el pas per a la temporada següent en la qual l’objectiu seria molt més exigent”.

Sembla evident que per a aquesta temporada recentment iniciada, l’objectiu serà intentar guanyar a Magny Cours: “Doncs sí, però sense intentar, vull dir que haig de guanyar, per a continuar el meu camí en la categoria F4”. Machado té previst el seu retorn a Magny Cours el mes d’Abril, dates encara per determinar, quan tindrà l’ocasió de participar en un test previ a la disputa de la recta final del stage.

L’interès del pilot del ACA Esport, a ser el millor a Magny Cours, té la seva explicació en el que es juga durant el mes de Maig, aquest era el seu comentari: “Sens dubte guanyar el stage de la F4 a Magny Cours pot canviar de manera radical la meva trajectòria esportiva. Guanyar m’obriria les portes de l’equip anglès CARLIN, per on han passat alguns pilots que estan ara mateix a la F1, a més d’iniciar-me en el campionat britànic de F4”.

El karting continuarà formant part de la seva agenda en el 2021

Encara que la F4 centrarà bona part dels seus esforços durant la present temporada, Àlex Machado no deixarà de costat les competicions de karting a Itàlia on té un merescut reconeixement.

Formant part de l’equip VALTEX RACING TEAM disputarà les IAME Sèries Itàlia amb presència esporàdica en la ROK cup Itàlia: “Així és, disputarem les IAME , sent la ROK el certamen que ens servirà de complement per a mantenir el ritme de competició. És evident que mantenir el millor to competitiu durant tota la temporada és l’objectiu”. A més afegia: “També cal destacar que disputarem dos dels trofeus més prestigiosos del calendari italià i de major repercussió a nivell internacional. Es tracta, del Trofeu Margutti i el Trofeu Indústria que enguany celebra el seu 50 aniversari”.

Sens dubte una temporada molt completa que com bé diu Àlex pot ser un punt d’inflexió en la seva dilatada trajectòria esportiva.

Després de la llarga pretemporada, Machado començarà a competir el cap de setmana (dies 20 i 21), si no hi ha novetats d’última hora, en el primer meeting de les IAME Sèries Itàlia que es disputa en Cavanella, localitat a 60 km de Venècia. En concret l’escenari en el qual s’iniciarà el campionat esmentat serà el Adria International Raceway.