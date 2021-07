Andorra la Vella acull demà dissabte la sortida i l’arribada de la 5a Rider 468

La 5a edició de la Rider 468, que organitza la Penya Motorista L’Esquirol, discorrerà enguany per carreteres andorranes, catalanes i franceses. Seran, en total, 397 quilòmetres en un dia: dissabte 17 de juliol, el recorregut més llarg de totes les edicions. El centre neuràlgic és el paddock, punt de sortida i arribada de les dues etapes (matí i tarda), serà l’aparcament d’autobusos d’Andorra la Vella (davant de l’edifici administratiu del Govern).

L’organització espera un centenar d’inscrits provinents d’Andorra, França i Espanya en aquesta 5a Rider 468 adaptada a la situació sanitària actual.

En aquest recorregut els riders han de seguir per carretera una ruta marcada passant per punts de control marcats, on se’ls segella un passaport preparat per aquesta prova. Quan acabin la Rider i si tenen tots els punts de controls realitzats i el passaport degudament segellat, se’ls entregarà un pin commemoratiu d’aquesta edició 2021. En total s’han marcat 10 punts de controls repartits dins dels 397 km que formen el recorregut.

Els participants se’ls fa entrega d’una bossa de benvinguda amb el dorsal, una samarreta de la Rider, 1 tiquet sopar que aquest any també es farà als restaurants -el Comú d’Andorra la Vella és col·laborador i patrocinador principal de l’esdeveniment motorista-, material promocional d’Andorra i una butlleta per participar en el sorteig final de regals de la Rider. El premi més esperat d’aquest sorteig serà una moto Scooter 125 DAELIM S16 valorada en 1.700 €.

Els patrocinadors principals de la Rider són el Comú d’Andorra la Vella i el Govern d’Andorra. La majoria de botigues de motos del país també col·laboren amb la Rider. El conseller de Cultura i Promoció Turística, Miquel Canturri, ha manifestat que el Comú d’Andorra la Vella dona suport, per cinquè any consecutiu, a una prova que “és una acció de promoció i dinamització turística i comercial que permet no només fer conèixer el país i la parròquia, sinó que té un retorn directe en la restauració, hoteleria i comerç d’Andorra la Vella”, la parròquia que aplega el major nombre d’establiments de venda de motocicletes i articles del món del motor.