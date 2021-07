La Seu Solidària posa en marxa dos projectes solidaris a les Filipines i al Senegal

L’ONG la Seu Solidària tirarà endavant enguany dos projectes solidaris a la República de les Filipines i al Senegal. Les propostes han estat aprovades pel Consell Municipal de Solidaritat de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i tenen com a objectiu contribuir “amb un petit gra de sorra” a la millora d’aquests països en vies de desenvolupament.

L’acció a les Filipines se centra en la creació i organització d’una cuina amb tots els espais i estris necessaris per a poder dur a terme el projecte de les postres de les dones de Bagong Silang, Metro Manila, així com d’altres accions que les monges mercedàries duen a terme a la zona. En concret, es preveu promoure un espai per a treballar, un altre de cuina i forn, a més d’aportar utensilis per a cuinar. La iniciativa beneficiarà 100 famílies, és a dir, unes 500 persones directament.

Pel que fa al projecte al Senegal, a Kakolum, es vol contribuir a l’empoderament de les dones del municipi de Djindeme 1, amb l’establiment d’un hort comunitari. La previsió és condicionar un espai de 160 m² per a l’aprofitament agrícola, assegurant els recursos hídrics amb la construcció d’un pou i un sistema de rec. La proposta implica que es duria a terme un seguiment tècnic i econòmic del projecte durant un any, així com una formació en permacultura.

La voluntat de la Seu Solidària és, a través d’aquestes accions, “millorar la independència econòmica de les dones d’aquesta població i la seguretat alimentària de les seves famílies“. Les destinatàries directes del projecte seran les 76 dones del barri de Djindeme 1, d’entre 21 i 68 anys, membres de l’associació Takou Liggey. Com a destinataris indirectes, es considerarien totes les seves famílies, que sumen unes 400 persones.

Tancats els projectes a Burkina Faso

La Seu Solidària té com a prioritat donar suport a projectes adreçats a dones i a infants, proposats i supervisats directament per ciutadans de la Seu d’Urgell i la comarca, comptant sempre amb una contrapart local. Els últims anys ha estat col·laborant molt estretament amb projectes d’inserció social i laboral de dones en situació de risc d’exclusió social i adreçats a infants a Burkina Faso – que ja estan tancats – i a Medellín (Colòmbia).