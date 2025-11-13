Amplien, a Espanya, les mesures de protecció, amb restriccions, per possibles virus d’influència aviària

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha publicat, aquest dijous, una ordre que estableix que a partir d’avui mateix es prohibeix el manteniment d’aus de corral i d’aus captives a l’aire lliure, i que aquestes aus s’han de confinar a tot el territori. A Catalunya aquesta mesura era vigent fins ara en determinades zones que coincidien principalment amb llocs comuns de pas d’aus migratòries, com el delta de l’Ebre, els aiguamolls de l’Empordà, i a les zones humides de Lleida i Tarragona; afectava 223 municipis. A partir d’avui aquesta mesura es fa extensiva a la totalitat de municipis de Catalunya.
També queda prohibit donar aigua a les aus de corral procedent de dipòsits d’aigua als quals puguin accedir aus silvestres, excepte quan l’aigua de subministrament sigui tractada per a garantir la inactivació de possibles virus d’influença aviària. S’estableix que els dipòsits d’aigua situats a l’exterior requerits per motius de benestar animal han de quedar prou protegits contra les aus aquàtiques salvatges. A més, es prohibeix la presència d’aus de corral o altres tipus d’aus en certàmens ramaders, mostres, exhibicions i celebracions culturals.
La restricció també s’aplica a les explotacions ecològiques, les explotacions d’autoconsum, i les explotacions que produeixen ous i carn per a la venda directa al consumidor final. No obstant això, es podrà autoritzar el manteniment d’aus de corral a l’aire lliure si es pot impedir el contacte de les aus silvestres amb les aus de corral mitjançant algun dispositiu. Els avicultors que ho desitgin poden sol·licitar a l’oficina comarcal corresponent l’autorització per a mantenir l’accés de les aus de corral a l’aire lliure, sempre que compleixin els requisits següents:
. Els dispositius implementats a l’explotació hauran d’impedir de manera eficaç el contacte directe i el contacte indirecte amb aus silvestres.
. Les menjadores i els abeuradors hauran d’estar ubicats a l’interior de les instal·lacions o en un refugi que impedeixi el contacte directe i el contacte indirecte d’aus silvestres amb els aliments i l’aigua destinats a les aus de corral.
. Les explotacions hauran de disposar d’instal·lacions que permetin el tancament de les aus en cas que així se’ls requereixi.
Línia d’ajuts al sector per a implementar les infraestructures a l’aire lliure
El Departament va obrir aquest 2025 una línia d’ajuts adreçats a aquelles granges que vulguin disposar d’una infraestructura que permeti que les aus que es crien a l’aire lliure surtin als patis en les èpoques en què el confinament de les aus sigui obligatori per elevat risc d’introducció de la influença aviària.
Aquesta infraestructura ha de protegir les aus de corral del contacte directe i del contacte indirecte amb les aus salvatges, que potencialment són portadores del virus de la influença aviària. L’import de la subvenció és de fins al 80% de la inversió, amb un màxim de 5.000 euros per beneficiari.
Mesures de bioseguretat i registres d’autoconsum
En aquest context d’alt risc d’influença aviària, el Departament considera essencial extremar les mesures de bioseguretat a les explotacions avícoles, i informar l’oficina comarcal corresponent si es detecta que a l’explotació hi ha mortalitat, alteració dels paràmetres productius dels animals, o signes de sospita.
En aquest sentit, el Departament fa una nova crida per a demanar que aquelles persones que disposin d’aus de corral que no estiguin registrades les registrin. La cria d’aus destinades exclusivament a l’autoconsum o al consum familiar no pot superar les 30 gallines ponedores d’ous per a consum privat, i els 50 pollastres. Els particulars que siguin propietaris d’un nombre reduït d’aus de corral per a l’autoconsum familiar de carn i ous estan obligats a complir uns requisits mínims que garanteixin la sanitat animal i la innocuïtat d’aquests productes. La carn i els ous produïts en les explotacions d’autoconsum només es poden destinar al consum en l’àmbit familiar.