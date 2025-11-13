Una Ossa gegant a Solanelles obté el premi del concurs d’idees impulsat pel Comú i el Consell de Joves per a conèixer el patrimoni natural

La primera proposta aprovada pel Consell de Joves d’Encamp veurà la llum la propera primavera. Així ho ha anunciat aquest matí de dijous la cònsol major, Laura Mas, durant la constitució del Consell de Joves per al curs 2025-2026. El projecte, que consisteix en la creació d’uns símbols per a senyalitzar punts emblemàtics de la parròquia, va ser presentat durant el primer Consell de Joves i, després d’un concurs d’idees impulsat pel Comú, ha donat com a resultat la instal·lació d’una escultura d’una Ossa de grans dimensions a Solanelles i la senyalització de 25 punts amb la petjada de l’animal per a identificar espais naturals.
Amb aquest projecte es compleix el doble objectiu pel qual es va proposar la idea: “que els joves coneguin el patrimoni natural i cultural i desenvolupin el sentiment de pertinença a la parròquia”, així ho ha manifestat la cònsol major fent seves les paraules que els joves encampadans van utilitzar en el moment de presentar la proposta.
Mas també ha explicat que des d’aquest mandat els joves disposen d’un pressupost de 20.000 euros anuals per a tirar endavant projectes i idees que sorgeixin de la participació juvenil, “la proposta que avui presentem és doncs el resultat d’aquest procés de participació juvenil i del concurs d’idees, és a dir, una nova escultura d’una ossa gegant situada a Solanelles, com a símbol d’identitat i de reclam per a conèixer i estimar el patrimoni natural i cultural”.
La guanyadora del concurs ha estat l’artista andorrana, Naiara Galdós, que va ser escollida el passat mes de desembre a través d’ un jurat format per membres del Comú, tècnics especialitzats i dos membres del consell dels joves.
Tot i que el concurs va rebre una única proposta, la consellera de Turisme i Comunicació, Verònica Solsona, ha assegurat que “aquesta s’adequava perfectament a l’objectiu de conjugar art, identitat i pertinença”.
Un símbol reconeixible, fotografiable i transmissor d’identitat
La proposta presentada per Galdós gira al voltant de la icònica ossa encampadana del Ball de l’Ossa patrimoni de la UNESCO, convertint aquesta figura en una gran escultura “mare” a la zona de Solanelles. I, alhora, inspira la col·locació de 25 tòtems identificatius que serviran per a senyalitzar altres espais naturals emblemàtics de la parròquia: com cims, estanys, colls o portelles, entre d’altres.
La consellera Solsona ha explicat que “aquest símbol no és només un element decoratiu, sinó que serà un símbol reconeixible, fotografiable i transmissor d’identitat” i, per això, “felicitem l’escultora per haver fet realitat la proposta imaginada pels joves i pel Comú”.
A més, el conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans ha remarcat que a través d’aquest projecte “posarem Encamp al mapa des d’una perspectiva juvenil. I serà, alhora, un projecte en benefici de tota la comunitat”. Per tot, Sans ha volgut felicitar als joves per la proposta i per “ser valents i innovadors. Us encoratgem a seguir aquest camí”.
La cònsol major ha agraït també en nom de tot el comú als joves impulsors de la proposta, per “la seva implicació en tot el procés. I no només per presentar la idea sinó per valorar-la i fer-la créixer”.
Pel que fa a l’elaboració de l’escultura, Galdós ha explicat que des d’un inici “tenia al cap la idea de crear un símbol amb el qual es pogués identificar la parròquia, que tingués presència i que, alhora, s’integrés. Que no fos una manifestació molt impositora a dins d’un entorn natural tan magnífic”. Com a resultat, “a través de la composició de la ossa, projectem les muntanyes”.
A més, l’artista ha destacat que com a punt de partida per a crear l’escultura es va inspirar en “les corbes topogràfiques que presenta el logotip turístic de la marca Encamp-El Pas de la Casa”.
Finalment, la consellera de Turisme i Comunicació ha recordat que s’està treballant en la construcció de l’escultura i dels tòtems identificatius amb l’objectiu que es puguin col·locar durant la primavera 2026.
La darrera fase del projecte, que serà la creació dels itineraris, l’espai web i el joc de recompenses arribarà un cop estiguin col·locades les senyalitzacions i l’escultura.
Jurament i propostes presentades durant la sessió d’aquest dijous
La sessió del Consell de Joves d’aquest dijous ha acollit, a banda de l’explicació del projecte dels símbols, el jurament dels membres per al curs 2025-2026 i la presentació de noves propostes per part dels joves.
Una de les propostes presentades pels joves ha estat ‘Caps de setmana en Marxa’. La iniciativa pretén fomentar espais i activitats pensades específicament per al col·lectiu de joves durant els caps de setmana, amb l’objectiu de propiciar la convivència, el sentit de pertinença i els hàbits saludables. Entre les activitats proposades hi ha: cinema a l’aire lliure, tornejos esportius rotatius, concerts, mostres de talents joves i gimcanes per la parròquia.
D’altra banda, els joves han proposat la iniciativa ‘EncampEpik’, que tindria com a finalitat “solucionar la dependència del transport familiar per als joves quan volen accedir a opcions d’oci”. L’activitat contempla l’organització de sessions periòdiques de ‘Disco Jove’ a la parròquia destinades a joves d’entre 12 i 17 anys.
El tercer projecte proposat ha estat ‘No et quedis fora de joc!’. Un activitat que pretén millorar la interacció intergeneracional entre els joves i la gent gran a través de sortides i activitats en conjunt. Els joves asseguren que la iniciativa permetria una “convivència enriquidora i un major coneixement dels diferents col·lectius alhora que es podrien descobrir indrets tant d’Encamp com del Pas de la Casa”.
Per a acabar, els joves consellers han proposat la iniciativa ‘Som verds: Reforestació al Cap de Rep’. Aquest projecte té un enfocament mediambiental i cívic a través del qual es vol millorar la imatge de la zona del Cap del Rep que es va cremar fa uns anys.
El conseller Sans ha valorat molt positivament les propostes “tots pensen en clau de comunitat, en el benefici de la parròquia i tenint present que els projectes siguin interdisciplinaris i intergeneracionals” i ha afegit que s’obre una nova experiència de “descobrir el treball que s’enceta entre els joves i els tècnics de casa comuna independenment del departament”.
Xoan Porta ha remarcat que “fa un mes varen tenir una reunió per a intercanviar opinions sobre tot el que volíem, en referència a un a altre dels projectes, la creació d’una APP” i ha afegit que “amb aquestes reunions fem un treball molt bo i avancem més ràpid i aconseguim que tingui tot el que vulguem, tindrà coses per als joves però també per als altres”.
Els nous membres del Consell de Joves són: Dídac Molina Pérez, Pau Hormigo Ponce, Xoan Porta Goméz, Cloe Vergara Carrión, Roc Tugues Sorribes, Aran Casal Llobet, Nil San Roman Puigdomench, Biel Naudi Paredes, Cèlia Guitart Vendrell, Dúnia Lara Lansaque, Daniela Trincado Miguel i Carla Sánchez Mitjaneta.
Com a suplents han jurat el carrèc: Mariona Picart Carrasco, Nina Rivarès Massafrà i Barbara Raynaud Morillon.