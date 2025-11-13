15è aniversari del Saló del Videojoc amb més zones, novetats i noves sinergies

In: Cultura i Oci
El saló se celebrarà del 14 al 16 de novembre
El saló se celebrarà del 14 al 16 de novembre (Andorra Telecom)

El Saló del Videojoc arriba a la seva 15a edició, i Andorra Telecom ho celebra amb més propostes que mai, reforçant el seu compromís amb la tecnologia, l’educació digital i l’oci familiar. El certamen es durà a terme des d’aquest divendres i fins al diumenge, a la Sala Polivalent del Prat del Roure, a Escaldes-Engordany, presentant aquest any 21 zones temàtiques i 77 punts de joc, dissenyats per acollir fins a 120 jugadors simultanis.

El Saló del Videojoc ha anat consolidant-se al llarg dels anys com un esdeveniment de referència a Andorra, obert a tots els públics i amb una clara vocació pedagògica i lúdica. En aquesta edició, es combinaran zones clàssiques com la realitat virtual, el Just Dance, Fortnite, simuladors o zona arcade, amb novetats destacades com:

  • Escape Room de Harry Potter.
  • Zona musical interactiva amb guitarra, bateria i teclat.
  • Mario Kart Live amb realitat augmentada.
  • Zona Nintendo Switch 2, amb controladors magnètics i millores de precisió.
  • 12 torneigs amb premis atractius.



Col·laboracions amb valor afegit: UdA, ACA Club i SAGA

Com en edicions anteriors, el Saló comptarà amb la col·laboració d’entitats compromeses amb el sector digital i educatiu:

  • L’ACA Club eSports oferirà un simulador de conducció amb moviment i un torneig virtual de la Pujada d’Arinsal.
  • Universitat d’Andorra (UdA) dinamitzarà tres formacions relacionades amb el món del videojoc i mostrarà un prototip de joc desenvolupat a la Universitat, disponible durant els tres dies del saló.
  • SAGA – el Saló del Gaming en Català s’incorpora per primer cop al Saló d’Andorra Telecom, establint una col·laboració estratègica per a fomentar l’ús del català en els videojocs.

Els aficionats i habituals visitants trobaran tota la informació a: Andorra Telecom | Les telecomunicacions al servei d’un país.

