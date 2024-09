Alt Urgell: Inscripcions per al cursos de català del CPNL

Cartell informant de l’inici de les inscripcions per als cursos de català

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) obre aquesta setmana les inscripcions als cursos de català. A l’Alt Urgell s’ofereixen formacions en línia del nivell C2, intermedi i suficiència de llengua catalana, i cursos presencials de nivell bàsic. Hi ha dos períodes per a poder-se inscriure: el torn preferent i el torn general.

El preferent, del 12 al 13 de setembre, és per a alumnes de tots els nivells que han fet un curs al CPNL en els últims dotze mesos, sempre que no l’hagin abandonat. Durant els dies 16 i 17 de setembre s’hi podrà inscriure qui vulgui fer cursos del nivell A1 al C1.

Les sol·licituds es poden fer presencialment al Servei Comarcal de Català, ubicat al tercer pis de l’edifici de les Monges, a la Seu d’Urgell, o bé a través d’Internet, mitjançant la plataforma d’inscripció als cursos de català. Per a més informació es pot trucar al telèfon 973 35 57 98 o bé enviar un correu a alturgell@cpnl.cat.





Determinar el nivell per a la inscripció

Per a poder-se inscriure, abans caldrà determinar el nivell de català, tal com s’explica al web cpnl.cat/inscripcions. Les persones que no hagin fet un curs al CPNL hauran d’aportar un certificat homologat de coneixements de català o, si no el tenen, demanar una prova de nivell.



Els cursos de català del CPNL segueixen els programes de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüística. Els certificats de nivell del CPNL tenen validesa oficial i es corresponen amb els nivells del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).





Reducció en el preu de la matrícula

Els inscrits tenen dret a una reducció del 50 o el 70 % de la matrícula en cas d’estar a l’atur, ser pensionistes, de família monoparental o nombrosa o que tinguin una discapacitat reconeguda. Els cursos inicials i bàsics són gratuïts, per a incorporar les persones amb menys coneixements a l’ús actiu de la llengua.