L’Olla de Núria, tota una cursa de pura muntanya per l’entorn privilegiat de la Vall

Sortida de l’Olla de Núria en una de les seves anteriors edicions (@Olla de Núria)

Aquest diumenge se celebrarà una nova edició de l’Olla de Núria, amb aquesta, 17. Una emblemàtica cursa de muntanya, organitzada per la Unió Excursionista de Vic, i que forma part del circuit de les Golden Trail National Series Espanya & Portugal. Prop de 500 participants gaudiran d’una cursa de pura muntanya, en la qual no es trepitja ni un sol metre d’asfalt, en un entorn natural de gran bellesa a la Vall de Núria i amb el Santuari com a centre neuràlgic.

Modificació del recorregut

La principal novetat que es trobaran enguany tots els participants a l’Olla de Núria és un canvi de recorregut respecte del tradicional que s’ha fet sempre. Fa poques setmanes la Reserva Natural d’Eina va comunicar a l’organització que el tram entre el Pic de Finestrelles i el Pic d’Eina és un espai transfronterer, que té la seva pròpia regulació i les seves restriccions. En aquest sentit, aquest organisme ha denegat el permís de pas per aquesta zona, obligant a aplicar una modificació en el recorregut inicial.

La sortida i l’arribada serà com sempre al Santuari de la Vall de Núria. Un cop es doni el tret de sortida el diumenge a les 8:50, els corredors pujaran al Puigmal i quan arribin al Coll de Finestrelles hauran de baixar de nou fins al Santuari de Núria, on hi haurà un avituallament a càrrec de l’organització. Després es tornarà a pujar en direcció Coll de Noufonts per a encarar el recorregut de sempre per la carena fins arribar al Puig de Font Negre i afrontar la baixada fins a la meta. En total s’augmenta el recorregut en 3 quilòmetres i 200 metres de desnivell positiu, amb una distància total de 24 km amb 2.130 metres de desnivell positiu.

El motiu concret del canvi és un denegació del permís per a trepitjar la delimitació de la Reserva Natural de la Vall d’Eina. Des del novembre de 2023 que s’està treballant en aquest permís, amb la confecció d’un informe sobre les espècies més delicades de la zona i amb propostes per a minimitzar l’impacte. Finalment, tot i les propostes, es va denegar el permís a mitjans d’agost.





Els principals candidats a la victòria

L’edició 2024 de l’Olla de Núria tornarà a tenir corredors i corredores de nivell que vindran amb l’objectiu d’endur-se la victòria en aquesta cursa de renom. En categoria masculina entre els favorits hi haurà en Jan Margarit, Jan Torrella, Lluís Puigvert, Abel Carretero, Arnau Aranda, Samuel Dávila, Pablo Bautista Rovira, Jan Castillo, Pere Menéndez, Pep Mirabet, Iu Net, Marcel Romaní i Marcos Villamuera, entre d’altres.

En categoria femenina hi haurà corredores com Núria Llansó, Anna Oliveres, les basques Ainara Urribarri i Irati Azkargorta, Ahlam Elkakdi, Laia Montoya i Helena Mercader. Totes elles intentaran lluitar per la victòria final i agafar el relleu de Núria Gil com a flamant guanyadora de l’edició 2023. Després de la sortida de l’Olla Clàssica serà el torn de la cursa Olletes i Olla Junior.





Segell de sostenibilitat

L’Olla de Núria ha estat seleccionada per la FEEC (Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya), juntament amb 17 curses més, per a ser homologades com a cursa sostenible per aquest organisme federatiu i pel Departament català d’Acció Climàtica.

A més a més, juntament amb Vall de Núria i Ferrocarrils de la Generalitat, s’està treballant amb Trueworld per a conèixer l’impacte real d’organizació, infraestructures i participants/acompanyants que es genera a l’espai. Aquest estudi es farà a tots els proveïdors, voluntaris i participants per a saber quina petjada de carboni s’està generant en l’esdeveniment i, així, saber cap on s’ha de treballar de cara a futures edicions.





Retransmissió en directe per TV3 i 3Cat

La cursa es podrà seguir en directe per TV3 i la plataforma digital 3Cat a partir de les 8:45 fins a les 12 hores, després de les exitoses experiències dels últims cinc anys. Amb l’objectiu d’oferir les millors imatges possibles hi haurà un ampli desplegament de mitjans, amb nou càmeres, un dron i un helicòpter. L’Olla sempre ha estat la cursa amb millors resultats d’audiència, aconseguint fidelitzar un públic amant de l’espectacle de les curses de muntanya.