Alcoholèmia, possessió de droga i una baralla, causes de les últimes detencions

Unes manilles (Policia d’Andorra)

La Policia ha detingut un total de set persones durant el cap de setmana com a presumptes autores de delictes contra la salut pública, la seguretat col·lectiva i la integritat física i moral. La matinada de dissabte els agents van ser requerits per una baralla a l’exterior d’un local d’oci nocturn d’Andorra la Vella on van identificar un dels implicats, de 28 anys, que es trobava en possessió d’un embolcall amb 1,1 grams de cocaïna. Va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública i també contra l’honor per injuriar els policies durant la detenció.

El mateix dissabte, a mig matí, en un control rutinari a la frontera del riu Runer, la Policia va arrestar una dona i un home, de 27 i 29 anys respectivament i no residents, per possessió de 2,1 grams de cocaïna i 3,6 grams d’haixix.

D’altra banda, tres persones més han estat detingudes per positius d’alcoholèmia, totes tres diumenge. A primera hora del matí la Policia va arrestar un jove de 22 anys amb una taxa d’1,70; poc després de les 16:30 hores els agents van detenir un home, de 49 anys, per un positiu d’1,18 i, finalment, prop de les 18 hores es va arrestar un altre home, de 61 anys, amb una taxa d’1,80 després d’un accident de danys materials a la rotonda d’Anyós amb el cotxe que conduïa el detingut com a únic vehicle implicat.

El mateix diumenge, la Policia va detenir un altre home, de 66 anys i no resident, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral arran d’un accident a la rotonda del quilòmetre zero entre el turisme que conduïa i una motocicleta. El motorista va resultar ferit i va ser traslladat a l’hospital.