Els programes d’orientació laboral d’integra pirineus, a la Cerdanya, permeten trobar feina

La Fundació Privada Integra Pirineus ha gestionat, per primer any a la Cerdanya, el programa de Serveis Integrals d’Acompanyament, Orientació i Suport a la inserció de les persones amb diversitat funcional intel·lectual o trastorns de salut mental (SIOAS 2021), i per segon any consecutiu el programa de Mesures Actives per a la Inserció Sociolaboral, adreçat a persones en situació de risc d’exclusió beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania (MAIS 2021).

Els programes, subvencionats pel Departament d’Empresa i Treball i objecte de cofinançament per part del Fons Social Europeu, ofereixen itineraris personalitzats d’orientació i formació en competències que facilitin la recerca de feina. A més, ofereixen períodes de pràctiques en empreses ordinàries per facilitar la incorporació al món laboral, amb la finalitat d’acompanyar a la inserció sociolaboral a l’empresa ordinària de les persones participants.

En aquesta primera edició del Programa SIOAS a la Cerdanya, han participat 10 persones, de les quals 4 han obtingut contractacions laborals, 3 d’elles mantenint la feina durant més de sis mesos mínim a mitja jornada a l’empresa ordinària, a la vegada que 4 persones han realitzat pràctiques formatives en empreses del sector laboral que més els hi interessa, contemplant el treball amb suport en tot moment.

Des del programa MAIS, s’ha ofert acompanyament a un total de 34 persones, i d’aquestes, a dia d’avui, 14 han aconseguit un contracte laboral, 6 d’elles mantenint la feina durant més de sis mesos mínim a mitja jornada, i una d’elles fent unes pràctiques formatives en una entitat de la comarca.