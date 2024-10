Ajornen la cursa dels 3 Ponts, a Escaldes, pel mal temps

S’ajorna la cursa dels 3 Ponts fins al dissabte 9 de novembre

La cursa popular 3 Ponts Escaldes-Engordany queda ajornada. Les males previsions meteorològiques per a aquest dissabte obliguen a moure l’esdeveniment del calendari. Així, la prova es farà el dissabte, 9 de novembre, i manté el mateix horari. Els participants del recorregut d’1,7 quilòmetres sortiran a les 18 hores, mentre que els inscrits a la cursa de 3,2 quilòmetres tindran la cita a les 19 hores. Aquelles persones que ja estiguin inscrites i que puguin participar el dia 9 de novembre, no cal que facin res.

Mentre que els participants que hagin d’anul·lar la seva participació pel canvi de data, cal que es posin en contacte amb el Comú a través del correu electrònic esports@e-e.ad i se’ls retornaran els diners de la inscripció. Aquelles persones que encara no s’hagin inscrit i vulguin fer-ho, poden apuntar-se a través de la pàgina web del Comú fins el 7 de novembre.

El Comú lamenta les molèsties ocasionades i anima a tots els participants a venir el 9 de novembre i a mantenir l’ambient festiu de Tots Sants. Després de la cursa, els participants també podran gaudir de la celebració de la Castanyada, amb una xocolatada, música i animació al Prat del Roure.

Recordem que la cursa dels 3 Ponts s’ha dissenyat amb la voluntat de fomentar l’activitat física per a tothom i per a donar a conèixer part del patrimoni cultural d’Escaldes-Engordany. I és que els corredors que facin el recorregut de 3,2 quilòmetres travessaran els tres ponts històrics de la parròquia, d’aquí el nom de la cursa, que han estat restaurats fa pocs mesos. Així, el pont de la Tosca, el pont dels Escalls i el pont d’Engordany cobraran protagonisme durant aquest esdeveniment esportiu.

Aquesta prova, que tindrà un caire més competitiu, es podrà dur a terme també per equips amb una classificació per als cossos especials i una per grups de persones dels comuns. En aquest sentit, el cap del departament d’Esports del Comú, Julio Pintado, ha explicat que els dos circuits seran circulars i tindran la sortida i l’arribada al Prat del Roure.

Cal assenyalar que ambdós recorreguts pretenen dinamitzar diferents zones de la parròquia. Tant és així que durant el transcurs de la prova hi haurà ambientació per a animar als corredors i també es duran a terme tallers de pinta-cares i una xocolatada popular.

Finalment, recordar que tots els corredors que es donin cita a la cursa popular dels 3 Ponts podran córrer disfressats, acompanyats del seu gos o, fins i tot, arrossegant el cotxet dels més petits de la casa. I és que l’objectiu final és passar una bona estona entre amics i família.